  • Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ 5-1, προκρίθηκε στον τελικό του Carabao Cup. Θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 22 Μαρτίου στο Γουέμπλεϊ.
  • Οι «Πολίτες» πήραν το προβάδισμα στο έβδομο λεπτό με τον Μαρμούς, ο οποίος σκόραρε ξανά στο 29′. Ο Ράιντερς πρόσθεσε ένα ακόμα γκολ τρία λεπτά αργότερα.
  • Η Νιούκασλ το μόνο που κατάφερε είναι να μειώσει στο 62′ με τον Ελάνγκα.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

«Άνετη» η Σίτι νίκησε 3-1 τη Νιούκαστλ και προκρίθηκε στον τελικό του League Cup – Δείτε τα γκολ

Χωρίς να δυσκολευτεί πολύ η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-1 της Νιούκαστλ και με συνολικό σκορ 5-1, προκρίθηκε στον τελικό του Carabao Cup στις 22 Μαρτίου στο Γουέμπλεϊ, όπου περιμένει την Άρσεναλ.

Οι C«Πολίτες» μπήκαν στο ματς με διάθεση να «καθαρίσουν» από νωρίς και στο έβδομο μόλις λεπτό πήραν το προβάδισμα, όταν ο Μαρμούς πάτησε περιοχή και επωφελήθηκε από την κόντρα σε αμυντικό για να ανοίξει το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν μα είδαν τον Τράφορντ να μπλοκάρει τις προσπάθειες τους, με τη συνέχεια να εξελίσσεται εφιαλτικά γι’ αυτούς…

Στο 29′, ο Μαρμούς σκόραρε ξανά με εξ επαφής κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ήταν σειρά του Ράιντερς να μπει στη λίστα των σκόρερ με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.

Η Νιούκασλ το μόνο που κατάφερε είναι να μείωσει στο 62΄ με τον Ελάνγκα.

Δείτε τα highlights του ημιτελικού:

Αναλυτικά αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχουν ως εξής:

  • Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 3-1 (2-0)

23:51 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ραζαβαν Λουτσέσκου: «Μπορούσαμε μεγαλύτερο σκορ, δεν έχει κριθεί τίποτα»

Δίκαιο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό για ...
22:45 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1: Προβάδισμα πρόκρισης από την άσπρη βούλα

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, φεύγοντας...
20:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 0-3: Επέστρεψε στην κορυφή κάνοντας επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στην Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR με 3-0 στο εξ ...
19:24 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1: Άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου

«Ανοιχτούς λογαριασμούς» ενόψει της ρεβάνς της 11ης Φεβρουαρίου στη Λιβαδειά άφησαν ΟΦΗ και Λε...
