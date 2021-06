Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε, όπως συνηθίζει, στην κάμερα του Roland Garros, μια φράση που αποτυπώνει τη δική του λογική στους αγώνες. Αυτή τη φορά, δεν έκανε κάποια αφιέρωση, αλλά επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα. Έτσι, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά την τεράστια νίκη του απέναντι στον Τζον Ίσνερ, έγραψε με μαρκαδόρο στα αγγλικά "Be your own boss" που σημαίνει "Γίνε το αφεντικό του εαυτού σου".

O Tσιτσιπάς προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Roland Garros, κερδίζοντας με 3- τον Τζον Ισνερ. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα. «Ήταν ένας αγώνας με πολύ υπομονή, εναντίον στον Τζον που σερβίρει καλά και είναι πάντα στο τάι μπρέικ. Κατάφερα και επέστρεψα μπάλες στο τέλος του αγώνα και αυτό μου έδωσε ψυχολογία. Ήμουν συνεπής στα δικά μου σερβίς γκέιμς. Υπήρχε θυμός, ένιωθα πως το μυαλό μου δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Υπήρχε και άγχος πως δεν θα ξαναμπώ στην ζώνη, όπως μπορώ να παίζω, αλλά τελικά βρήκα τον ρυθμό μου. Ο Ίσνερ είναι ένας δυνατός παίκτης, μαθαίνω πολλά παίζοντας εναντίον του, ήταν ένα... ψηλό εμπόδιο. Δεν είχα το καλύτερο ξεκίνημα, στο δεύτερο σετ όμως βρήκα τις επιστροφές μου, καθάρισε το μυαλό μου και έφτασα στην νίκη». Για την πρόκριση του και αν σκέφτεται την επόμενη μέρα είπε: «Αυτό που σκέφτομαι είναι να κοιμηθώ νωρίς, να κάνω την αποθεραπεία μου και τα υπόλοιπα αύριο».