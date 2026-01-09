Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται αέναη υποστήριξη στον Βλαντίμιρ Πούτιν

  • Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την πλήρη και αμετάβλητη υποστήριξή του προς τον Ρώσο πρόεδρο και την πολιτική του.
  • Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους συνεργασία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τη Βόρεια Κορέα να έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους.
  • Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει προσφέρει στην Πιονγκγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, αλλά και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στενή σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έστειλε επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφράζοντας την πλήρη και αμετάβλητη υποστήριξή του προς τον Ρώσο πρόεδρο και την πολιτική του. Η είδηση μεταδόθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, το οποίο δημοσίευσε και αποσπάσματα από την επιστολή.

«Θα σέβομαι ανεπιφύλακτα και θα υποστηρίζω αέναα όλες τις πολιτικές και τις αποφάσεις σας, πρόθυμος να παραμείνω διαρκώς στο πλευρό σας για το καλό σας και της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κιμ, απευθυνόμενος προσωπικά στον Πούτιν, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους συνεργασία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Όπως σημειώνει το Reuters, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βλήματα πυροβολικού και πυραύλους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για αποστολή στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικής ουκρανικής εισβολής.

Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα έχει προσφέρει στην Πιονγκγιάνγκ στρατιωτική τεχνολογία, αλλά και οικονομική, επισιτιστική και ενεργειακή βοήθεια, κάτι που –σύμφωνα με αναλυτές– ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στενή σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες και διαμορφώνει μια νέα ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

