Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου🔥για αύριο Δευτέρα 18/08
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:
📍#Αττική & #Κύθηρα #Βοιωτία
📍#Αργολίδα #Μεσσηνία
📍Π.Ε. #Ρόδου #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍περιοχές #Εύβοια #Φθιώτιδα #Αχαΐα #Κορινθία #Ηλεία #Λακωνία
ℹ https://t.co/rAEzmqBTXX@CivPro_GR… pic.twitter.com/0VcvwTvjh1
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
Συνιστά στους πολίτες
Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
- Το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.
- Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
- Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.