Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο – Παρών και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση αύριο Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Με συνεχόμενες ξεχωριστές τους ανακοινώσεις σήμερα το μεσημέρι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσαν ότι θα μεταβούν στην Ουάσινγκτον για να λάβουν μέρος στη συνάντηση αυτή που έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγο αργότερα ήρθε και η επιβεβαίωση συμμετοχής στη συνάντηση και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. “Ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα”, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σήμερα, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα βιντεοδιάσκεψη ηγετών των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον θα παραστεί εικονικά στη συνάντηση της Κυριακής με τη «Συμμαχία των Προθύμων» πριν από την επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού στο Reuters.

Ωστόσο, ο Κρίστερσον δεν θα πετάξει στην Ουάσινγκτον με τον Ζελένσκι και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.