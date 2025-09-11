Βίντεο ντοκουμέντα με τον διαρρήκτη που «άνοιγε» σπίτια σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο παριστάνοντας τον μικροπωλητή 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντα με τον διαρρήκτη που «άνοιγε» σπίτια σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο παριστάνοντας τον μικροπωλητή 

Τον μικροπωλητή παρίστανε ένας διαρρήκτης στο Ίλιον, για να εισβάλει σε διαμερίσματα και να αρπάζει χρήματα και κοσμήματα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση του.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, με 3 πακέτα χαρτομάντιλα στα χέρια για να προσποιείται τον πωλητή, ο 40χρονος εισβάλει σε διαμέρισμα στο Ίλιον για να αρπάξει ό,τι πολύτιμο μπορεί.

Κατά την διαφυγή του, ένοικος της πολυκατοικίας τον συναντά στις σκάλες. Ο 40χρονος με θράσος του λέει ότι υπάρχει ένας ληστής στον επάνω όροφο για να μπορέσει εκείνος να φύγει. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ένοικος: «Όπως έμπαινα μέσα, στην είσοδο της πολυκατοικίας, βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο άγνωστο σχετικά με μια μάσκα, μια πολύχρωμη τσάντα και χαρτομάντιλα. Μόλις τον βλέπω τον ρωτάω ”τι κάνεις εσύ εδώ” και μου λέει ”Είναι επάνω κλέφτες”».

Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο, με την περιγραφή του μάρτυρα για το χαρακτηριστικό καπέλο, την χειρουργική μάσκα και την τσάντα, τα στελέχη της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν συνολικά 5 κλοπές και διαρρήξεις.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ινστιτούτο Prolepsis: Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με το πρώτο κουδούνι

Δεν είναι ούτε τα μαθηματικά ούτε η φυσική – Ποιο είναι το καλύτερο μάθημα που αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών

Γιατί η Ίος είναι στην κορυφή των ελληνικών προορισμών, με τα πιο γευστικά τυριά για τους Ολλανδούς

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια-Τι λέει η τράπεζα για τον πληθωρισμό

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Έρευνα: Αν είχατε αυτά τα 3 χαρακτηριστικά ως παιδιά είναι μπορεί να αναπτύξετε ψυχοπαθητικές τάσεις
περισσότερα
22:09 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2961 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (11/9). Οι τυχεροί αριθμοί που ...
21:51 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Χιλιάδες μαθητές χωρίς πρόσβαση σε σχολική σίτιση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς – Ιδιαίτερη ανάγκη για τα Νηπιαγωγεία

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχει καταγραφεί πρωτοφανές κύμα αιτημάτων από σχολεία...
21:19 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Hellenic Train: Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων λόγω εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel  

Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, καθώς κ...
21:02 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Γκύζη: «Θα σε πιω σαν τσάι» είπε ο 59χρονος πριν πυροβολήσει εναντίον του υπαλλήλου καθαριότητας – Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το απορριμματοφόρο έκανε θόρυβο 

Την ένοπλη επίθεση εναντίον του, το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Σεπτεμβρίου, από έναν 59χρονο στο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος