Βίντεο ντοκουμέντα με τον διαρρήκτη που «άνοιγε» σπίτια σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο παριστάνοντας τον μικροπωλητή 

Τον μικροπωλητή παρίστανε ένας διαρρήκτης στο Ίλιον, για να εισβάλει σε διαμερίσματα και να αρπάζει χρήματα και κοσμήματα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση του.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται σε ένα από τα βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει ο ΑΝΤ1, με 3 πακέτα χαρτομάντιλα στα χέρια για να προσποιείται τον πωλητή, ο 40χρονος εισβάλει σε διαμέρισμα στο Ίλιον για να αρπάξει ό,τι πολύτιμο μπορεί.

Κατά την διαφυγή του, ένοικος της πολυκατοικίας τον συναντά στις σκάλες. Ο 40χρονος με θράσος του λέει ότι υπάρχει ένας ληστής στον επάνω όροφο για να μπορέσει εκείνος να φύγει. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο ένοικος: «Όπως έμπαινα μέσα, στην είσοδο της πολυκατοικίας, βλέπω μπροστά μου έναν άνθρωπο άγνωστο σχετικά με μια μάσκα, μια πολύχρωμη τσάντα και χαρτομάντιλα. Μόλις τον βλέπω τον ρωτάω ”τι κάνεις εσύ εδώ” και μου λέει ”Είναι επάνω κλέφτες”».

Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο, με την περιγραφή του μάρτυρα για το χαρακτηριστικό καπέλο, την χειρουργική μάσκα και την τσάντα, τα στελέχη της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να τον εντοπίσουν λίγη ώρα αργότερα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν συνολικά 5 κλοπές και διαρρήξεις.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα: