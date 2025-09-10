Ίλιον: Συνελήφθη διαρρήκτης που είχε κρύψει κλοπιμαία στο… εσώρουχό του – Κατηγορείται για κλοπές από 6 σπίτια

Έξι σπίτια στο Ίλιον και στο Νέο Ηράκλειο είχε καταφέρει να «ανοίξει» ένας 40χρονος διαρρήκτης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου, έχοντας κρυμμένα κοσμήματα και τιμαλφή στο… εσώρουχό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου για διακεκριμένες κλοπές κατ’εξακολούθηση, αντίσταση, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, έσπευσαν άμεσα σε σπίτι στην περιοχή του Ιλίου όπου λάμβανε χώρα διάρρηξη.

Σε κοντινό σημείο εντόπισαν τον 40χρονο κατηγορούμενο, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, επιμελώς κρυμμένο στο εσώρουχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 40χρονος αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του, απωθώντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς, ενώ τους επέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας ομογενούς προκειμένου να δυσχεράνει την ταυτοποίησή του.

Στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της εγκληματικής του δράσης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 5 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Ίλιον και Νέο Ηράκλειο.

Επισημαίνεται ότι ο 40χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.