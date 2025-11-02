Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Η στιγμή που το κομβόι του «ελληνικού FBI» μπαίνει στο χωριό – Οι αντιδράσεις των συγγενών του 39χρονου

Στα Βορίζια Κρήτης έφτασε το πρωί της Κυριακής το κομβόι με τους άνδρες του ελληνικού FBI, μία ημέρα μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς.

Όπως μεταδίδει το Creta24.gr, ήταν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Κυριακής, όταν στο χωριό έφτασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μαζί με τους άνδρες της ΕΚΑΜ «σαρώνουν» την περιοχή ψάχνοντας για τους δράστες του μακελειού, που σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό και στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Την ίδια ώρα ένα βαν με άνδρες της ΕΚΑΜ βρίσκεται σταματημένο μπροστά από σπίτι συγγενών του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συγγενείς αντιδρούν στη θέα των αστυνομικών που επιχειρούν να ερευνήσουν τον χώρο αλλά και να διαφυλάξουν την ασφάλεια της οικογένειας.