Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Η στιγμή που το κομβόι του «ελληνικού FBI» μπαίνει στο χωριό – Οι αντιδράσεις των συγγενών του 39χρονου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Η στιγμή που το κομβόι του «ελληνικού FBI» μπαίνει στο χωριό – Οι αντιδράσεις των συγγενών του 39χρονου

Στα Βορίζια Κρήτης έφτασε το πρωί της Κυριακής το κομβόι με τους άνδρες του ελληνικού FBI, μία ημέρα μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς.

Όπως μεταδίδει το Creta24.gr, ήταν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί της Κυριακής, όταν στο χωριό έφτασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μαζί με τους άνδρες της ΕΚΑΜ «σαρώνουν» την περιοχή ψάχνοντας για τους δράστες του μακελειού, που σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό και στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Την ίδια ώρα ένα βαν με άνδρες της ΕΚΑΜ βρίσκεται σταματημένο μπροστά από σπίτι συγγενών του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συγγενείς αντιδρούν στη θέα των αστυνομικών που επιχειρούν να ερευνήσουν τον χώρο αλλά και να διαφυλάξουν την ασφάλεια της οικογένειας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη μέθοδος για να μαθαίνετε πιο γρήγορα και να βελτιώνετε τη μνήμη σας

6 σημάδια ότι το συκώτι σας χρειάζεται detox

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ – Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

Πολύτιμα μέταλλα: Μήνας ρεκόρ ο Οκτώβριος – Οι παράγοντες που οδήγησαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον χρυσό, το ασήμι και τη...

«3I/ATLAS»: Ο διαστρικός «εισβολέας» κομήτης συνεχίζει να εκπλήσσει τους επιστήμονες – Η απροσδόκητη λάμψη που τους άφησε ά...

Τεστ προσωπικότητας: Ποια κοσμηματοθήκη σας ταιριάζει; Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας
περισσότερα
15:34 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Τρόμος στη Λάρισα: Έπεσε ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε στο πόδι μία 32χρονη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 32χρονη κοπέλα στη Λάρισα, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο βρισκότα...
14:26 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ όταν βγήκε στο μπαλκόνι της βίλας – Στο μικροσκόπιο καμένο όχημα

Οργανωμένο σχέδιο που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση, «βλέπουν» οι αστυνομικοί...
13:56 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Αλλαγές στο πλάνο για τα ΕΛΤΑ: Σταδιακά το κλείσιμο των καταστημάτων – Σε βάθος τριμήνου οι αλλαγές στην περιφέρεια

Σε αναστολή λειτουργίας μόνο σε υποκαταστήματα που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες...
13:47 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στην Κρήτη: Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό

Με εντολή της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα πα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς