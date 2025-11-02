Όσπρια σε τιμές… κρέατος: Οι γίγαντες κοστίζουν όσο το μοσχάρι – Η «φθηνή πρωτεΐνη» έγινε είδος πολυτελείας

Enikos Newsroom

οικονομία

όσπρια
Φωτογραφία: Unsplash

Για τις τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων και συγκεκριμένα των οσπρίων αλλά και του κρέατος μίλησαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» στο ΕΡΤnews παραγωγοί και καταναλωτές περιγράφοντας την δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων.

Από το χωράφι στο ράφι: τιμές που προκαλούν σοκ

Το ρεπορτάζ ανέδειξε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσπρια. Ενδεικτικά:

  • Γίγαντες Πρεσπών: από τον αγρότη φεύγουν 4,8–5 €/κιλό, ενώ στο ράφι φτάνουν 10–14 €/κιλό.
  • Φασόλια μέτρια Καστοριάς: 1,20–1,70 € από τον παραγωγό, περίπου 8,5 €/κιλό στα ράφια.
  • Φακές: 0,65–1,10 € από το χωράφι, έως 5 €/κιλό στο σούπερ μάρκετ.

Η συνεχής αύξηση στις τιμές των οσπρίων και του κρέατος έχει μετατρέψει βασικά είδη διατροφής σε είδη πολυτελείας. Οι καταναλωτές διαπιστώνουν ότι η «φθηνή πρωτεΐνη» των οσπρίων πλέον κοστίζει όσο το μοσχάρι, ενώ οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για ασύμμετρη αλυσίδα τιμών, ελληνοποιήσεις και έλλειψη ελέγχων.

Ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, Μάνος Θωμάς, τονίζει: «Το όσπριο εξακολουθεί να είναι η πιο φθηνή τροφή για μια οικογένεια, παρόλες αυτές τις αυξήσεις γιατί με μισό κιλό όσπριο μπορεί να φάει μια οικογένεια ένα μεσημεριανό και είναι μια τροφή με πολύ μεγάλη διατροφική αξία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης «ήταν υγιής και συνδεδεμένη», αλλά «τα τελευταία χρόνια κάποιος κρίκος έχει σπάσει».

«Το σίγουρο είναι ότι μόνο ο παραγωγός δεν φταίει για αυτή τη διαφορά. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και μέσα από τις οργανώσεις μας ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Υπήρχε μια υγιή αλυσίδα. Οι κρίκοι της αλυσίδας ήταν μαζί συνδεδεμένοι, αλλά το τελευταίο διάστημα κάποιος κρίκος έχει σπάσει. Σίγουρα εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι για να αποδείξουμε και να ψάξουμε να βρούμε τι συμβαίνει και ένα προϊόν το οποίο φεύγει και από τον παραγωγό φτάνει περίπου στην τριπλάσια τιμή στον καταναλωτή. Και εμείς το τελευταίο διάστημα κάνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι υψηλές τιμές, γιατί πέφτουν και θα έλεγα οι καταναλώσεις των παραγόμενων προϊόντων που εμείς καλλιεργούμε και αυτό μας απασχολεί και κάνουμε έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να επέλθει μία ισορροπία και να υπάρχει και το λογικό κέρδος. Γιατί σίγουρα το επιχειρείν σε όλες τις φάσεις τους, από το χωράφι μέχρι το ράφι έχει ως σκοπό το κέρδος. Πρέπει να τονίσουμε, ακόμη, ότι πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες ελληνοποιήσεων των παραγόμενων προϊόντων. Δεν μπορεί εμείς να ανταγωνιζόμαστε αθέμιτα προϊόντα τα οποία εισάγονται κυρίως από τρίτες χώρες και έχουν άλλα και άλλα πρωτόκολλα καλλιεργητικά».

Το μοσχάρι στα 14 ευρώ

Ο Νίκος Παλάσκας, γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, εξηγεί: «Τα ελληνικά αρνιά είναι ελάχιστα αυτή την περίοδο, γιατί οι γέννες μόλις ξεκίνησαν. Η τιμή φεύγει από εμάς 8,5 με 9 ευρώ το κιλό και φτάνει στα 13–14 ευρώ στο κρεοπωλείο. Πάντα για Α΄ ποιότητα – το μόνο σημείο όπου όλη η αλυσίδα βγάζει ένα μεροκάματο».

Για τα εισαγόμενα προϊόντα τόνισε: «Έρχονται αρνιά από τη Ρουμανία, όλοι το ξέρουν. Το πρόβλημα είναι όταν πωλούνται ως ελληνικά. Ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει τι τρώει. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλιώς ζημιώνονται και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές».

Η απειλή της ευλογιάς και η απουσία στήριξης

Ο κ. Παλάσκας τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία: «Τα ζώα έχουν μείνει μέσα στα μαντριά για 15 μήνες. Το κόστος έχει εκτοξευθεί, και η ευλογιά επιδείνωσε τα πάντα. Ευτυχώς υπάρχει μια ύφεση στα κρούσματα, αλλά χρειάζεται άμεση λύση — είτε μέσω εμβολιασμού είτε με ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. Η κεντρική εξουσία ήταν θεατής. Δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για να στηριχθεί η βιοασφάλεια των κοπαδιών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη μέθοδος για να μαθαίνετε πιο γρήγορα και να βελτιώνετε τη μνήμη σας

6 σημάδια ότι το συκώτι σας χρειάζεται detox

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ – Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού

Πολύτιμα μέταλλα: Μήνας ρεκόρ ο Οκτώβριος – Οι παράγοντες που οδήγησαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον χρυσό, το ασήμι και τη...

«3I/ATLAS»: Ο διαστρικός «εισβολέας» κομήτης συνεχίζει να εκπλήσσει τους επιστήμονες – Η απροσδόκητη λάμψη που τους άφησε ά...

Τεστ προσωπικότητας: Ποια κοσμηματοθήκη σας ταιριάζει; Ανακαλύψτε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σας
περισσότερα
13:28 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο: Πότε θα καταβληθούν επιστροφή ενοικίου και 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες τ...
09:48 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Νέο μισθολόγιο ένστολων: Πότε και πόσα θα λάβουν στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας – Παραδείγματα με τις αυξήσεις

Μέσα στις γιορτές θα λάβουν στους μισθούς τους τις νέες αυξήσεις και τα αναδρομικά τριών μηνών...
08:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από αύριο οι πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, από αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρί...
07:19 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

«Χριστουγεννιάτικα» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Ποια θα δοθούν και πότε – Ποιους θα αφορούν

Νωρίτερα από πέρυσι αναμένεται να αρχίσει φέτος η προπληρωμή μιας σειράς επιδομάτων και παροχώ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς