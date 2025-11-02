Τρόμος στη Λάρισα: Έπεσε ασανσέρ από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας – Τραυματίστηκε στο πόδι μία 32χρονη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 32χρονη κοπέλα στη Λάρισα, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο βρισκόταν, έπεσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η κοπέλα υπέστη σοβαρό κάταγμα στο γόνατό της, ωστόσο γλίτωσε τα χειρότερα. Το ατύχημα συνέβη πριν από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, σε ασανσέρ πολυκατοικίας των παλιών Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης. Η 32χρονη βρέθηκε εκεί προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι.

Μετά το ατύχημα, η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει την μάχη της έτσι ώστε να αποφευχθεί η επέμβαση στο πόδι της, προκειμένου να αποκατασταθεί το βαρύ κάταγμα στο γόνατό της. Την τελική απόφαση για την επέμβαση θα πάρει τις επόμενες ημέρες ο γιατρό που την παρακολουθεί.

Η άτυχη κοπέλα και η οικογένειά της αναμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το πόρισμα και την έκβαση του προβλήματος με το πόδι της, θα αποφασίσουν αν θα κινηθούν νομικά.