Βελόπουλος: «Δυστυχώς, ο Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βελόπουλος

Δυστυχώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου…» αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Εάν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι με 145 ευρώ μπορεί να αλλάξει τις οικονομικές ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να του δώσουμε εμείς 145 ευρώ για να του αλλάξουμε την οικονομική του “μοίρα” βλέποντας εάν μπορεί να ζήσει με αυτά» προσθέτει.

 

15:13 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: «Είναι δυνατόν να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; – Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας»

Κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Είναι δυ...
12:32 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στο μνημόσυνο του Κληρίδη: «Υποκλίνομαι με συγκίνηση στην πολιτική του παρακαταθήκη – Διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κύπρο»

Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε στο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ...
10:29 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ – Προτεραιότητα της πολιτείας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Ειδική αναφορά στο αναγεννημένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του που αποκαλύφθηκε...
09:35 , Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφωτής του ενεργειακού χάρτη της περιοχής – P-TEC: Στην Αθήνα τέσσερις υπουργοί των ΗΠΑ

Ώθηση στη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενε...
