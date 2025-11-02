Βελόπουλος: «Δυστυχώς, ο Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου»

Δυστυχώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάλι εκτός τόπου και χρόνου…» αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
«Εάν ο πρωθυπουργός νομίζει ότι με 145 ευρώ μπορεί να αλλάξει τις οικονομικές ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων να του δώσουμε εμείς 145 ευρώ για να του αλλάξουμε την οικονομική του “μοίρα” βλέποντας εάν μπορεί να ζήσει με αυτά» προσθέτει.
ΔΤ: Δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για τον εμπαιγμό Μητσοτάκη στις Ένοπλες Δυνάμεις
