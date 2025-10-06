Τζίνα Αλιμόνου: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή στον πρώην σύντροφό της για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Τζίνα Αλιμόνου: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή στον πρώην σύντροφό της για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
Πηγή: Instagram

Ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωρο δικαστήριο στον πρώην σύντροφο της ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το επεισόδιο, το οποίο καταγγέλθηκε από την ηθοποιό, και προχώρησε στην αναστολή εκτέλεσης της ποινής με περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, ο καταδικασθείς απαγορεύεται να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και να επικοινωνεί μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επαφών.

