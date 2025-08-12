Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου: Δόθηκαν στην κυκλοφορία 2 λωρίδες – Πολύ αυξημένη η κίνηση

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου: Δόθηκαν στην κυκλοφορία 2 λωρίδες – Πολύ αυξημένη η κίνηση
Φωτό Αρχείου

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

