Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, υπάρχει εκτροπή φορτηγού. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί ελαφρά.
Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας – Εκτροπή φορτηγού
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
26 λεπτά πριν
Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο: Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχεία – Μάχη με τις φλόγες σε Βόνιτσα, Άρτα και Πρέβεζα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
29 λεπτά πριν
Δροσιά: Εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός σε δάσος
46 λεπτά πριν
Ζάκυνθος: Ορατός από παραλία της Ηλείας ο πυκνός καπνός από τη μεγάλη φωτιά στο νησί – ΦΩΤΟ αναγνώστη
2 ώρες πριν
Μητέρα πήγε την κόρη της στον οδοντίατρο για μία ακτινογραφία ρουτίνας – Αυτό που αποκαλύφθηκε την άφησε άφωνη
4 ώρες πριν
Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Σήμερα είναι η στιγμή που περιμένατε, τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας»
2 ώρες πριν
Ειδικός μοιράζεται τις 7 συνήθειες που βοηθούν στην απώλεια σωματικού λίπους σε μόλις 2 εβδομάδες: «Ενσωματώστε στη διατροφή σας τροφές με όγκο»
3 ώρες πριν
Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή
7 λεπτά πριν
Ανάς αλ Σαρίφ: «Επέμεινε ακόμη και μπροστά στον θάνατο» – Η συγκλονιστική ζωή και το έργο του δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε στην Γάζα
18 λεπτά πριν
Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» – Η ανάρτηση μετά τη συναυλία του
26 λεπτά πριν
Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ζάκυνθο: Εκκενώθηκαν σπίτια και ξενοδοχεία – Μάχη με τις φλόγες σε Βόνιτσα, Άρτα και Πρέβεζα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
29 λεπτά πριν