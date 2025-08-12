Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας – Εκτροπή φορτηγού

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, υπάρχει εκτροπή φορτηγού. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί ελαφρά.