Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας – Εκτροπή φορτηγού

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Διακοπή κυκλοφορίας στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας – Εκτροπή φορτηγού

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, υπάρχει εκτροπή φορτηγού. Ο οδηγός έχει τραυματιστεί ελαφρά.

