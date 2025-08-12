Μαντόνα: Έκανε έκκληση στον Πάπα να πάει στη Γάζα: «Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος»

Η Μαντόνα απηύθυνε έκκληση στον Πάπα Λέοντα να επισκεφθεί τη Γάζα, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά που βιώνουν τον εφιάλτη του πολέμου. Με ανάρτησή της στο Instagram, η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, τόνισε πως «δεν υπάρχει πια χρόνος», ζητώντας από τον Ποντίφικα να δράσει άμεσα.

«Αγιότατε Πατέρα, παρακαλώ πηγαίνετε στη Γάζα και φέρτε το φως σας στα παιδιά πριν να είναι πολύ αργά. Ως μητέρα, δεν αντέχω να βλέπω τα βάσανά τους. Τα παιδιά του κόσμου ανήκουν σε όλους. Είστε ο μόνος που δεν μπορεί να σας απαγορευτεί η είσοδος», έγραψε η τραγουδίστρια.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει οι ανθρωπιστικές πύλες να ανοίξουν πλήρως για να σωθούν αυτά τα αθώα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα πάτε».

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Μαντόνα εξήγησε ότι η απόφασή της να απευθυνθεί στον Πάπα πηγάζει από τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο.

«Αισθάνομαι ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του δώσω ως μητέρα, είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν, για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά στη Γάζα. Δεν δείχνω με το δάχτυλο, δεν επιρρίπτω ευθύνες ούτε παίρνω θέση. Όλοι υποφέρουν. Συμπεριλαμβανομένων των μητέρων των ομήρων. Προσεύχομαι να απελευθερωθούν και αυτοί», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η «βασίλισσα της ποπ».

Σημειώνεται ότι από τότε που ξεκίνησε η παπική του θητεία τον Μάιο, ο Πάπας υπήρξε έντονα επικριτικός για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζοντας συνεχώς την ανησυχία του για τους άμαχους, όπως αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα με την UNICEF, περισσότερα από 18.000 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται δραματικά κάθε μέρα.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους (Τedros Adhanom Ghebreyesus) ευχαρίστησε την ποπ σταρ επισημαίνοντας στο X πως: «η ανθρωπιά και η ειρήνη πρέπει να επικρατήσουν».

«Σε ευχαριστούμε, Madonna, για τη συμπόνια, την αλληλεγγύη σου σε όσους έχουν εμπλακεί στην κρίση της Γάζας, ειδικά τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ αναγκαίο», πρόσθεσε.