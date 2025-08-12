Ναρκωτικά με… courier: Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης στη χώρα μέσω ταχυδρομικού δέματος – Εμπλέκεται και 35χρονος τράπερ

Για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στη χώρα μας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, μέσω ταχυδρομικού δέματος, συνελήφθη τη Δευτέρα 11/8 ένας 25χρονος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας 35χρονος τράπερ με καταγωγή από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 5.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -5.625- γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Επισημαίνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του επίμαχου ταχυδρομικού δέματος.

Πέραν των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια, καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών

5 αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος,

αυτοκίνητο,

6 τρίφτες κάνναβης,

3 κινητά τηλέφωνα καθώς και

1.200 Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.