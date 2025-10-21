Τροχαίο δυστύχημα στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου – Εξετάζεται το σενάριο ο οδηγός να είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του

Τροχαίο δυστύχημα στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου – Εξετάζεται το σενάριο ο οδηγός να είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 76χρονο συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.

Το δυστύχημα συνέβη όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εξετάζεται το σενάριο ο 76χρονος να είχε χάσει τις αισθήσεις του πριν καν συμβεί η εκτροπή του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, αποτελούμενες από 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα από το παραμορφωμένο όχημα. Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου.

Δυνάμεις της Τροχαίας Καστοριάς, που έσπευσαν επίσης στο σημείο, έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Δείτε εικόνες:

13:38 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

