Τραγωδία στην Εύβοια: Έχασε τη μάχη για τη ζωή τραυματίας σοβαρού τροχαίου

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη στην Εύβοια αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με 3 τραυματίες.

Ο ένας τραυματίας, σύμφωνα με το eviaonline.gr, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση δεν τα κατάφερε, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31/8) υπέλυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άλλος τραυματίας, 23 ετών, είναι διασωληνωμένος με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ένας ηλικιωμένος που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με την μηχανή στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν στελέχη της ομάδας διάσωσης Ευβοίας που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

