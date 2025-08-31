Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της Μοχάμεντ Σινουάρ

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επιβεβαίωσε το Σάββατο (30/8) τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

🔴🔴🇵🇸 [ FLASH INFO ] Les photos publiées pour la première fois par les Brigades Al-Qassam des commandants martyrs : – Le martyr commandant Ismaïl Haniyeh.

– Le martyr commandant Yahya Sinwar.

– Le martyr commandant Muhammad Deïf Abou Khaled.

– Le martyr commandant Marwan Issa.… pic.twitter.com/AAMeGUU2I5 — 𓂆 🇵🇸 Gaza News+ (@GazaNewsPlus) August 30, 2025

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

كتائب الـ.ـقـ.ـسـ.ـام تنشر صورا للشهيد محمد الضيف برفقة عدد من القادة السياسيين والعسكريين للحركة والذي استشهدوا خلال الحرب#حرب_غزة #ألبوم pic.twitter.com/NU3CcZSPNG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 30, 2025

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

The military choir of Al Qassam Brigades released a clip “The Master of Martyrs” featuring uncensored footage of Mohammed Deif. pic.twitter.com/eAsBa3HaQH — 🇵🇸🔻 (@illestfalasteen) August 30, 2025

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.