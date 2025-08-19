Τραγωδία στη Θάσο: Νεκρός ανασύρθηκε 30χρονος από θαλάσσια περιοχή 

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, το μεσημέρι της Δευτέρας, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του νησιού και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

