Παπάγου: «Νομίζαμε ότι ήταν σεισμός, συμβαίνει τρίτη φορά» λέει ένοικος της πολυκατοικίας στην οποία προσέκρουσε λεωφορείο

«Νομίζαμε ότι ήταν σεισμός» λέει ένοικος της πολυκατοικίας, επάνω στην οποία προσέκρουσε λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409, στην περιοχή του Παπάγου τη Δευτέρα (18/8).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο, όταν κύλησε προς τα κάτω για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πολυκατοικία, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, στο διαμέρισμα 1ου ορόφου, καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Κάτοικος ενός διαμερίσματος της πολυκατοικίας, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι «χθες το απόγευμα κατά τις 18:10, ένα λεωφορείο για άγνωστη αιτία, από όσο μας είπε ο οδηγός, είχε βάλει χειρόφρενο αλλά λύθηκε. Το όχημα κατηφόρισε και έπεσε για τρίτη φορά επάνω στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, δεν περνούσε κανείς»

Για το πώς εξηγεί ο ίδιος ότι το συμβάν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν σημείωσε ότι «προφανώς ή δεν βάζουν χειρόφρενο ή δεν γίνεται σωστή συντήρηση στα λεωφορεία. Αυτό δεν γίνεται μόνο του», συμπληρώνοντας ότι «νομίζαμε ότι ήταν σεισμός, τραντάχτηκε ολόκληρο το οίκημα. Περιμένουμε τον ΟΑΣΑ να μας ενημερώσει».

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες που έγινε το συμβάν.