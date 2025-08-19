Σέρρες: Συνελήφθη μετανάστης που είχε αποδράσει από την κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Παράτυπος μετανάστης που απέδρασε χθες το βράδυ από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, εντοπίστηκε πριν απο λίγο σε ρέμα και συνελήφθη απο την αστυνομία ύστερα απο ολονύχτια επιχείρηση αναζήτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης έξι παράτυποι μετανάστες αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής όπου κρατούνται και οι οποίοι είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη.

Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και αστυνομικοί που ενισχύθηκαν με διμοιρίες από Θεσσαλονίκη και Κιλκίς ξεκίνησαν την αναζήτηση σε όλη την περιοχή.

Οι πέντε συνελήφθησαν, ενώ και ο έκτος που διέφευγε συνελήφθη το πρωί της Τρίτης.

