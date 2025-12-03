Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή»

Βίντεο δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Μέσα από το βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να στείλει το δικό της μήνυμα σχετικά με την στήριξη προς τους ΑμεΑ συμπολίτες μας, σημειώνοντας ότι: «Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».
Δείτε το βίντεο:
«Μια κλήση που δεν “σηκώνει” διαφωνία»
🗓️ #Παγκόσμια_Ημέρα_Ατόμων_με_Αναπηρία
♿ Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή!#diasabilities #Disabilitiesday #Accessibility #ΑμεΑ #σεβασμος #ισότητα #όλοι_ίσοι pic.twitter.com/QcAipaRh7H
— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 3, 2025