Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή»

Βίντεο δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Μέσα από το βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να στείλει το δικό της μήνυμα σχετικά με την στήριξη προς τους ΑμεΑ συμπολίτες μας, σημειώνοντας ότι: «Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».

Δείτε το βίντεο: