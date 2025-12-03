Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή»

Σύνοψη από το

  • Η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
  • Μέσω του βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία στέλνει μήνυμα στήριξης προς τους ΑμεΑ συμπολίτες μας.
  • Το μήνυμα τονίζει ότι «Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία – Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή»

Βίντεο δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στον λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Μέσα από το βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να στείλει το δικό της μήνυμα σχετικά με την στήριξη προς τους ΑμεΑ συμπολίτες μας, σημειώνοντας ότι: «Η προσβασιμότητα είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Καμία δικαιολογία δεν είναι ανεκτή».

Δείτε το βίντεο:

21:25 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

