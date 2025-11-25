Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της – Δεν εντοπίστηκαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικη

Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 13χρονη, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Η ίδια, μάλιστα, κατέθεσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς άσκησαν βία εναντίον της.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πλην όμως δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με μέριμνα της αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

Τα Φαρμακεία στην πρώτη γραμμή κατά της ενδοοικογενειακής βίας

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά -Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Αγορά πολυτελούς κατοικίας: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να καταλάβετε αν το AI chatbot σας έχει «προβλήματα εγκεφάλου»
περισσότερα
19:03 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: «Έσκασε» θερμοσίφωνας σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ – Ένας τραυματίας από την έκρηξη

Πανικός επικράτησε λίγο μετά τις 4 μ.μ. σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών όταν εξερράγη θερμοσίφων...
18:56 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Συγγρού – Κλειστή η Πετμεζά

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγγρού, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο, ν...
18:15 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Στη ΜΕΘ 12χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα – Έριξε οινόπνευμα σε τζάκι και έγινε ανάφλεξη

Με σοβαρά εγκαύματα στo σώμα και στο πρόσωπο μεταφέρθηκε, νωρίτερα σήμερα (25/11) το μεσημέρι ...
17:57 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

«Έρχονται» οι ατομικές θυρίδες στα δημοτικά σχολεία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Στην εγκατάσταση ατομικών σχολικών θυρίδων στα δημοτικά σχολεία, όπου υπάρχουν ανάγκες σε υποδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα