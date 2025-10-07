Τέμπη – Αντώνης Ψαρόπουλος: «Πλέον περιμένουμε να γίνουν οι σωστές βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, με τη σωστή και πολύ αυστηρή διαδικασία»

«Θέλουμε να μάθουμε γιατί χάσαμε τους ανθρώπους μας και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό» ανέφερε ο ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του για τοξικολογικές εξετάσεις που έγινε δεκτό έπειτα από 22 ημέρες απεργίας πείνας, ο Ψαρόπουλος τόνισε: «Βλέπουμε διάφορες παλινδρομήσεις των Δικαστικών Αρχών. Εμείς ως συγγενείς θυμάτων εξαρχής έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Αυτός είναι ο μοναδικός μας σκοπός. Μέρος της αλήθειας είναι να μάθουμε “πώς χάσαμε τους ανθρώπους μας”, γιατί τους χάσαμε, και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικά ερωτήματα και είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη να μας δώσει απαντήσεις σε αυτά. Η διαχείριση η οποία γίνεται από τις δικαστικές αρχές σε όλα τα επίπεδα είναι τουλάχιστον επιλήψιμη. Αυτή η προκαταρτική εξέταση που θα γίνει τώρα, ουσιαστικά θα απαντήσει στο “πώς χάσαμε τους ανθρώπους μας;”. Δεν θα απαντήσει στο “γιατί” και στο “ποιοι ευθύνονται”. Όλα αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να έχουν απαντηθεί από τη βασική δικογραφία. Εκεί δικάζονται οι κατηγορούμενοι που φέρουν την ευθύνη για τον θάνατο των ανθρώπων μας»

Αναφορικά με την «παλιά δικογραφία» που επανενεργοποιήθηκε για να προχωρήσουν τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών για τοξικολογικές εξετάσεις, ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε ότι «όταν είχε αρχειοθετηθεί, κρίθηκε άστοχα ότι οι ιατροδικαστές δεν είχαν καθήκον και ευθύνη να κάνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Έγινε δεκτή η εκδοχή η των ιατροδικαστών ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν αυτές τις ενέργειας, ενώ πριν κάποια χρόνια είχαν γίνει ακριβώς τέτοιες ιατροδικαστικές ενέργειες όταν είχε πέσει το αεροπλάνο της Helios Airways. Ήταν επιλογή. Και οι ιατροδικαστές πρέπει να απαντήσει στο “ποιων επιλογή ήταν”. Διάφορα ακούγονται αλλά εγώ επιμένω και περιμένω την επίσημη θέση των ιατροδικαστών. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες σε πολύ πρωθύστερο χρόνο ώστε να είχαμε τώρα πολλές απαντήσεις».

«Εμείς πλέον περιμένουμε να γίνουν οι σωστές βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, με τη σωστή και πολύ αυστηρή διαδικασία. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά το μακάβριο και πολύ ψυχοφθόρο έργο της εκταφής των σορών. Επειδή είχε αναπαραχθεί και παλαιότερα το “να μην καθυστερούμε εμείς οι συγγενείς την δίκη”, είχαμε βγει όλοι τότε και είχα πει ότι δεν μας ενδιαφέρει το πόσο θα διαρκέσει η ανάκριση, αλλά να γίνει σωστή και πλήρης ανάκριση, και να πάμε με πλήρη στοιχεία στην δίκη. Αυτό συνεχίζει να ισχύει και τώρα. Είναι μύθευμα το γεγονός της καθυστέρησης της δίκης επειδή μπορεί να παραγραφούν κάποια πλημμελήματα. Αυτές οι διαδικασίες έπρεπε να είχαν γίνει ήδη, αλλά και τώρα που γίνονται δεν θα καθυστερήσουν πολύ την έναρξη της δίκης. Επίσης δεν θα επηρεαστεί άμεσα η δίκη πλέον. Έχει πάρει τον δρόμο της» κατέληξε ο κ. Ψαρόπουλος.