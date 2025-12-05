Σωματείο efood Π.Αττικής: «Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες»

«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες», ζητά με ανακοίνωσή της η εταιρία διανομής efood.

Το σωματείο efood Π.Αττικής καταγγέλει ότι:

«Η efood δίνει μπόνους (μεταξύ 19:00-21:00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή

-Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία(19:00) στέλνει συναγερμό, αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σ’αυτές τις συνθήκες

-Επίσης ο fleet manager της εταιρίας,ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο».

Το σωματείο τονίζει καταλήγοντας:

«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ