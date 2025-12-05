Γάζα: Νεκρός ηγέτης πολιτοφυλακής που εναντιωνόταν στη Χαμάς – Πλήγμα για την πολιτική του Ισραήλ

Ο επικεφαλής ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης που αντιμάχεται τη Χαμάς στη Γάζα πέθανε ενώ μεσολαβούσε σε οικογενειακή διαμάχη, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση, προκαλώντας ανησυχίες για τις προσπάθειες του Ισραήλ να στηρίξει φυλές κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Ηγετική μορφή της «Αντι-Χαμάς»

Ο Yasser Abu Shabab, ηγέτης φυλής των Βεδουίνων στην περιοχή Ράφα υπό ισραηλινή κατοχή στη νότια Γάζα, ηγήθηκε της πιο σημαντικής από αρκετές μικρές αντι-Χαμάς ομάδες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε πριν από πάνω από δύο χρόνια. Η Χαμάς τον χαρακτήριζε συνεργάτη των Ισραηλινών και είχε δώσει εντολή στους μαχητές της να τον σκοτώσουν ή να τον συλλάβουν.

Η οργάνωση Popular Forces της Γάζας ανέφερε ότι ο Abu Shabab σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενώ επενέβαινε σε οικογενειακή διαμάχη και χαρακτήρισε «παραπλανητικές» τις φήμες που τον ήθελαν θύμα δολοφονίας από τη Χαμάς.

Σκηνικό βίας στη Ράφα

Η περιοχή Ράφα έχει αποτελέσει σκηνικό έντονων συγκρούσεων, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Την Τετάρτη αναφέρθηκαν ανταλλαγές πυρών με τραυματισμούς Ισραηλινών στρατιωτών, ενώ οι δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν περίπου 40 μαχητές της Χαμάς σε τούνελ κάτω από τη Ράφα.

Τον Νοέμβριο, η ομάδα του Abu Shabab είχε αναρτήσει βίντεο με εντολές ασφαλείας για «εκκαθάριση της Ράφα από τρομοκράτες», αναφερόμενη προφανώς στους μαχητές της Χαμάς.

Αμφιλεγόμενη πολιτική του Ισραήλ

Η πολιτική του Ισραήλ να στηρίζει αντι-Χαμάς φυλές αναπτύχθηκε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με στόχο τον τερματισμό του ελέγχου της Χαμάς στη Γάζα. Παρά την αναγνώριση του Ισραήλ ότι έχει εξοπλίσει φυλές, η μέθοδος έχει δεχθεί κριτική, καθώς οι ομάδες αυτές δεν θεωρούνται πραγματική εναλλακτική στη Χαμάς.

Ο θάνατος του Abu Shabab πιθανότατα θα ενισχύσει αμφιβολίες για την ικανότητα των αντι-Χαμάς ομάδων να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Χαμάς, ενώ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει αποστράτευση της Χαμάς και τη δημιουργία μεταβατικής αρχής με διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να μην προχωρά.