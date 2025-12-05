Κακοκαιρία «Byron»: Ήχησε το 112 στη Μεσσηνία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά αρκετές περιοχές της χώρας, με τις αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα να αυξάνονται ώρα με την ώρα.

Χαρακτηριστικά, η ειδοποίηση αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Η ειδοποίηση του 112