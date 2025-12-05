Κακοκαιρία «Byron»: Ήχησε το 112 στη Μεσσηνία – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Σύνοψη από το

  • Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας, με τις αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα να αυξάνονται ώρα με την ώρα.
  • Ενεργοποιήθηκε το 112 στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
  • Η ειδοποίηση καλεί τους πολίτες να «περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες» λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βροχή

Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά αρκετές περιοχές της χώρας, με τις αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα να αυξάνονται ώρα με την ώρα.

Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες στο Κερατσίνι – Ποτάμια οι δρόμοι – ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστικά, η ειδοποίηση αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη Δημοτική Ενότητα Πύλου Νέστορος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Η ειδοποίηση του 112

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:35 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Σωματείο efood Π.Αττικής: «Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες»

«Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής για όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες», ζητά με ανακο...
02:05 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

«Σφυροκοπάει» η κακοκαιρία την Αττική: Αμάξια επιπλέουν στον Άλιμο – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας «Byron» σε πολλές περιοχές της ηπειρωτι...
01:35 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Κεραυνός χτύπησε τα νότια προάστια – Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των δυτικών προαστίων

Κεραυνός χτύπησε τα νότια προάστια και τον Πειραιά με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σ...
00:50 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Έντονα καιρικά φαινόμενα και προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας «Byron» – Μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σφοδρό είναι μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» που πλήττει όλη την Ελλάδα προκα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»