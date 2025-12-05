Αργυρός: «Γενικός διευθυντής δισκογραφικής είχε πει “μην βάλεις τα λεφτά σε αυτόν, θα τα χάσεις”»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/12) ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, σε ένα… σκηνικό που στα ξεκινήματά του ως τραγουδιστής τον σημάδεψε.

Συγκεκριμένα, μίλησε για έναν γενικό διευθυντή δισκογραφικής, ο οποίος είχε πει «μην βάλεις τα λεφτά σου σε αυτόν θα τα χάσεις».

«Δεν θέλω να κρατάω απωθημένα μέσα μου. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πάνω από 5-6 χρόνια είχα γυρίσει όλες τις εταιρείες. Δεν με πίστευε κανένας. Μου έκλειναν τις πόρτες. Ήρθε ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει σπόνσοράς μου και υπήρχε άλλος μέσα στην εταιρεία που του είπε “Γιατί βάζεις τα λεφτά σου σε αυτόν; Θα τα χάσεις”. Χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι και του είπα “αυτό εσύ κάποια στιγμή θα το θυμάσαι”».