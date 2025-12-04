Πάνος Ιωαννίδης: «Έχω χάσει 14 κιλά, θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά με τη γυμναστική»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τον Πάνο Ιωαννίδη. Ο καταξιωμένος σεφ, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στο MasterChef, στο οποίο είναι ένας από τους τρεις κριτές, μίλησε στις δηλώσεις του για το νέο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής. Ακόμα, αναφέρθηκε στα κιλά που έχει χάσει, που είναι συνολικά 14, και στην πρόθεσή του να ασχοληθεί σοβαρά με την γυμναστική.

Σχετικά με το ριάλιτι μαγειρικής, ο Πάνος Ιωαννίδης είπε ότι: «Δέκατη χρονιά MasterChef. Το 10 το καλό, το 10 το δύσκολο, το 10 το απαιτητικό».

«Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε συντηρητικά, οικογενειακά, ήρεμα θα έλεγα. Στολίσαμε, και λόγω παιδιού και λίγο νωρίτερα. Οπότε να το χαρούμε τουλάχιστον το εορταστικό κλίμα», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Σε ερώτηση για το αν θα ντυθεί Άγιος Βασίλης, ο αγαπημένος σεφ απάντησε: «Δεν θα ντυθώ Άγιος Βασίλης. Ίσα ίσα τώρα έχω χάσει και 14 κιλάκια, μην τα πάρουμε ξανά.

Προσέχω τη διατροφή μου όσο γίνεται. Δεν ασχολούμαι ακόμα με την γυμναστική, τα ωράρια είναι περίεργα. Βέβαια αυτό είναι δικαιολογία, αλλά θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά με τη γυμναστική».