Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα κατά της Πoρνείας

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Κατάθλιψη

Παγκόσμια Ημέρα για τη Μηνιγγίτιδα

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Γεγονότα

610: Ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.

Γεννήσεις

1713: Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, απ’ τους κυριότερους εκπροσώπους του Διαφωτισμού.

Θάνατοι