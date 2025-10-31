Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
- Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων
Γεγονότα
- 1517: Ο γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην καθολική εκκλησία.
- 1908: Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό.
- 1922: Αρχίζει η Δίκη των «6» (Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή.
- 1924: Ανακοινώνεται στο Μιλάνο η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.
- 1926: Εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της ανεξάρτητης ιταλικής εφημερίδας Il Mondo, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε από το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι.
- 1938: Παγκόσμια οικονομική ύφεση: Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δεκαπέντε σημείων με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία του επενδυτικού κοινού.
- 1940: Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.
- 1958: Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ.
- 1975: Οι Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Bohemian Rhapsody».
- 1985: Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.
- 2017: Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις των σπιτιών της ελληνικής μειονότητας στην Χειμάρρα της Αλβανίας από την επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας η οποία είχε στείλει ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.
Γεννήσεις
- 1888: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας συγγραφέας και ποιητής.
- 1920: Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος
- 1922: Νορόντομ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης
- 1929: Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός
- 1930: Μάικλ Κόλινς, Αμερικανός αστροναύτης
- 1936: Μάικλ Λάντον, Αμερικανός ηθοποιός
- 1939: Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός
- 1955: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ).
- 1964: Μάρκο Βαν Μπάστεν, παλαίαμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1860: Τόμας Κόχραν, υποναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που πήρε μέρος και στην Επανάσταση του 1821.
- 1926: Χάρρυ Χουντίνι, Ούγγρος μάγος
- 1943: Μαξ Ράινχαρντ, Αυστριακός σκηνοθέτης
- 1976: Αϊλίν Γκρέι, Ιρλανδή σχεδιάστρια επίπλων
- 1982: Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας, Έλληνας πολιτικός
- 1984: Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1966-1975 και 1980-1984, οπότε και δολοφονήθηκε.
- 1993: Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης
- 2002: Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.
- 2020: Σον Κόνερι, Βρετανός ηθοποιός
- 2022: Ηλίας Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός & σκηνοθέτης