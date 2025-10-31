Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης

Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων

Γεγονότα

1517: Ο γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην καθολική εκκλησία.

Ο γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην καθολική εκκλησία. 1908: Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό.

Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό. 1922: Αρχίζει η Δίκη των «6» (Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή.

Αρχίζει η Δίκη των «6» (Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή. 1924: Ανακοινώνεται στο Μιλάνο η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Ανακοινώνεται στο Μιλάνο η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης. 1926: Εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της ανεξάρτητης ιταλικής εφημερίδας Il Mondo, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε από το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι.

Εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της ανεξάρτητης ιταλικής εφημερίδας Il Mondo, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε από το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι. 1938: Παγκόσμια οικονομική ύφεση: Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δεκαπέντε σημείων με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία του επενδυτικού κοινού.

Παγκόσμια οικονομική ύφεση: Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δεκαπέντε σημείων με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία του επενδυτικού κοινού. 1940: Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.

Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της. 1958: Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ.

Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ. 1975: Οι Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Bohemian Rhapsody».

Οι Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Bohemian Rhapsody». 1985: Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.

Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης. 2017: Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις των σπιτιών της ελληνικής μειονότητας στην Χειμάρρα της Αλβανίας από την επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας η οποία είχε στείλει ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.

Γεννήσεις

1888: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας συγγραφέας και ποιητής.

Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας συγγραφέας και ποιητής. 1920: Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος

Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος 1922: Νορόντομ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης

Νορόντομ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης 1929: Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός

Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός 1930: Μάικλ Κόλινς, Αμερικανός αστροναύτης

Μάικλ Κόλινς, Αμερικανός αστροναύτης 1936: Μάικλ Λάντον, Αμερικανός ηθοποιός

Μάικλ Λάντον, Αμερικανός ηθοποιός 1939: Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός

Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός 1955: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ).

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ). 1964: Μάρκο Βαν Μπάστεν, παλαίαμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι