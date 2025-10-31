Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, το 1955, γεννιέται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης
  • Παγκόσμια Ημέρα Πόλεων

Γεγονότα

  • 1517: Ο γερμανός θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις του στην εκκλησία του Βίτενμπεργκ και ακολουθεί το σχίσμα στην καθολική εκκλησία.
  • 1908: Τελετή λήξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, που άρχισαν στις 27 Απριλίου. Η Ελλάδα κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, δύο με τον Κωνσταντίνο Τσικλητήρα στο ύψος και μήκος άνευ φοράς και ένα με τον Δώριζα στον ακοντισμό.
  • 1922: Αρχίζει η Δίκη των «6» (Γούναρης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης, Θεοτόκης, Μπαλτατζής, Χατζηανέστης), που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη μικρασιατική καταστροφή.
  • 1924: Ανακοινώνεται στο Μιλάνο η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.
  • 1926: Εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της ανεξάρτητης ιταλικής εφημερίδας Il Mondo, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε από το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι.
  • 1938: Παγκόσμια οικονομική ύφεση: Σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα δεκαπέντε σημείων με στόχο να αναβαθμίσει την προστασία του επενδυτικού κοινού.
  • 1940: Ο φυλακισμένος Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, με επιστολή του καλεί τον ελληνικό λαό να δώσει όλες του τις δυνάμεις στον πόλεμο κατά των Ιταλών, που διευθύνει η κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά. Θα αμφισβητηθεί η γνησιότητά της.
  • 1958: Ο πρώτος βηματοδότης καρδιάς εμφυτεύεται στον σουηδό Άρνε Λάρσον από τον πρωτοπόρο σουηδό καρδιοχειρουργό Άκε Σένινγκ στο ιατρικό ινστιτούτο «Καρολίνσκα» της Στοκχόλμης. Είναι μάρκας Siemens και κατασκευάστηκε από τον εφευρέτη – γιατρό Ρούνε Έλμκβιστ.
  • 1975: Οι Queen κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Bohemian Rhapsody».
  • 1985: Έκρηξη βόμβας, με 39 τραυματίες, σημειώνεται σε αστικό λεωφορείο, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αργυρούπολη και κινείται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης.
  • 2017: Ξεκινούν οι κατεδαφίσεις των σπιτιών της ελληνικής μειονότητας στην Χειμάρρα της Αλβανίας από την επιθεώρηση χωροταξίας του Δήμου Χειμάρρας η οποία είχε στείλει ειδοποιητήρια σε 19 οικογένειες βορειοηπειρωτών, λόγω σχεδίων για κατεδάφισή τους.

Γεννήσεις

  • 1888: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας συγγραφέας και ποιητής.
  • 1920: Χέλμουτ Νιούτον, Γερμανός φωτογράφος
  • 1922: Νορόντομ Σιχανούκ, βασιλιάς της Καμπότζης
  • 1929: Μπαντ Σπένσερ, Ιταλός ηθοποιός
  • 1930: Μάικλ Κόλινς, Αμερικανός αστροναύτης
  • 1936: Μάικλ Λάντον, Αμερικανός ηθοποιός
  • 1939: Γιάννης Καλαμίτσης, Έλληνας στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός
  • 1955: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ).
  • 1964: Μάρκο Βαν Μπάστεν, παλαίαμαχος Ολλανδός ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1860: Τόμας Κόχραν, υποναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που πήρε μέρος και στην Επανάσταση του 1821.
  • 1926: Χάρρυ Χουντίνι, Ούγγρος μάγος
  • 1943: Μαξ Ράινχαρντ, Αυστριακός σκηνοθέτης
  • 1976: Αϊλίν Γκρέι, Ιρλανδή σχεδιάστρια επίπλων
  • 1982: Χρυσόστομος Πιπιλιάγκας, Έλληνας πολιτικός
  • 1984: Ίντιρα Γκάντι, Ινδή πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1966-1975 και 1980-1984, οπότε και δολοφονήθηκε.
  • 1993: Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης
  • 2002: Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.
  • 2020: Σον Κόνερι, Βρετανός ηθοποιός
  • 2022: Ηλίας Ζερβός, Έλληνας ηθοποιός & σκηνοθέτης

 

