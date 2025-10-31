Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2024 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2025, η δημοσιογράφος ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, ενώ τον Ιούλιο έφερε στον κόσμο τον γιο τους. Το πρωί της Πέμπτης (30/10),  ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και μίλησε για τον σύζυγό της.

Στη συνέντευξή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε ότι όταν γνώρισε τον Γρηγόρη Μόργκαν κατάλαβε ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών της. Ακόμα, εξομολογήθηκε πως η γέννηση του μωρού της είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει και ότι βίωσε μαζί με τον σύζυγό της τον ερχομό του γιου τους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε: «Η γέννηση του γιου μου είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στη ζωή μου. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο δυνατό, πιο έντονο, πιο συγκινητικό, τίποτα! Ειδικά όταν μου τον έφεραν πάνω μου, ήταν ό,τι πιο όμορφο. Ο Γρηγόρης ήταν μέσα μαζί μου, έκοψε τον ομφάλιο λώρο, δηλαδή το ζήσαμε μαζί ωραία! Κλάψαμε πολύ».

«Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον Γρηγόρη, είχα καταλάβει ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου!», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που κάνει μία γυναίκα να καταλάβει ότι ένας άνδρας θα είναι και καλός πατέρας και ότι με αυτόν θέλει να κάνει οικογένεια, η δημοσιογράφος απάντησε: «Είναι πολλά τα πράγματα. Γενικότερα όμως είναι ότι έχει κοινούς στόχους, κοινή πορεία, θέλετε τα ίδια πράγματα. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και ο άλλος να έχει αγνή ψυχή και ο Γρηγόρης είναι πολύ καλός σε αυτό.

Εκτιμώ σε εκείνον ότι έχει καθαρά μάτια. Είναι υπομονετικός και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν είχα τον Γρηγόρη σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς μήνες στη ζωή μου, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει».

