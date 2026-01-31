Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1996 κορυφώθηκε και εκτονώθηκε η Κρίση των Ιμίων, με αμερικανική παρέμβαση, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχασε ένα ελικόπτερο με το τριμελές πλήρωμά του.
  • Το 1985, ολοκληρώθηκαν στο Ζάππειο οι εργασίες της Διάσκεψης για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό, γνωστή ως «Πρωτοβουλία των 6», με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου.
  • Το 1990, άνοιξε στη Μόσχα το πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας «Μακ Ντόναλντς», εξυπηρετώντας καθημερινά σχεδόν 30.000 πελάτες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1915: Η πρώτη επίθεση με δηλητηριώδη αέρια εξαπολύεται από τους Γερμανούς εναντίον των Ρώσων στη Μάχη του Μπολίμοφ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Γερμανούς.
  • 1929: Εξορίζεται από τη Σοβιετική Ένωση ο Λέων Τρότσκι.
  • 1946: Το νέο σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας, που είναι στα πρότυπα της Σοβιετικής Ένωσης, καθιερώνει έξι δημοκρατίες (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία).
  • 1949: Ο Μάνος Χατζιδάκις δίνει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης.
  • 1963: Οι Beach Boys ηχογραφούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Surfin’ USA».
  • 1968: Πόλεμος του Βιετνάμ: Τις πρώτες πρωινές ώρες, αντάρτες Βιετκόνγκ επιτίθενται στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαϊγκόν.
  • 1985: Ολοκληρώνονται στο Ζάππειο οι εργασίες της Διάσκεψης για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό, γνωστή και ως «Πρωτοβουλία των 6». Συμμετείχαν οι πρόεδροι της Αργεντινής, Ραούλ Αλφονσίν και της Τανζανίας, Τζούλιους Νιερέρε, οι πρωθυπουργοί της Σουηδίας, Ούλοφ Πάλμε, της Ινδίας, Ρατζίβ Γκάντι και της Ελλάδας, Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς και άλλες προσωπικότητες.
  • 1990: Ανοίγει το πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας «Μακ Ντόναλντς» στη Μόσχα, που εξυπηρετεί καθημερινά σχεδόν 30.000 πελάτες.
  • 1996: Κορυφώνεται και εκτονώνεται η Κρίση των Ιμίων, με αμερικανική παρέμβαση («No ships, no troops, no flags» η προσταγή Χόλμπρουκ). Το Πολεμικό Ναυτικό χάνει ένα ελικόπτερο με το τριμελές πλήρωμά του, που το αποτελούν ο Ανθυποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο Ανθυποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο Σημαιοφόρος Έκτωρ Γιαλοψός.
  • 1999: Ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, φυγαδεύεται από την Αθήνα στην Κένυα.

Γεννήσεις

  • 1797: Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης. (Θαν. 19/11/1828)
  • 1923: Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας, προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής επί 60 χρόνια. (Θαν. 10/11/2007)
  • 1956: Τζόνι Ρότεν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζόνι Λίντον, Βρετανός τραγουδιστής, ηγέτης του πανκ συγκροτήματος «Sex Pistols».
  • 1976: Τραϊανός Δέλλας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1981: Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Αμερικανός τραγουδιστής
  • 1982: Έλενα Παπαρίζου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
  • 1985: Καλομοίρα, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι

  • 1606: Γκάι Φωκς, Άγγλος συνωμότης
  • 1828: Αλέξανδρος Υψηλάντης, Έλληνας πρίγκιπας
  • 1903: Νικόλαος Μαυροκορδάτος, Έλληνας πολιτικός
  • 1936: Γεώργιος Κονδύλης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός
  • 1982: Τζούλιο Καΐμη, εβραϊκής καταγωγής ζωγράφος από την Κέρκυρα. Θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος μελετητής που ασχολήθηκε συστηματικά και σοβαρά με τον παραμελημένο Καραγκιόζη. (Γεν. 1897)
  • 2011: Καίτη Λαμπροπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. (Γεν. 26/8/1926)
  • 2016: Μπενουά Βιολιέ, διάσημος γαλλοελβετός σεφ. (Γεν. 22/8/1971)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:31 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (31/1) στην Αθήνα και σε άλλες 15 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
04:56 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εξαρθρώθηκε οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Κατασχέθηκαν έξι κιλά κάνναβης και 20.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζω...
02:10 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Εντοπίστηκε ηλεκτρονικό ίχνος της στην Φρανκφούρτη μέσω mail – Δείτε βιντεο

Ηλεκτρονικό ίχνος της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα εντοπίστηκε στην Φρανκφούρ...
01:12 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Καταθέτουν στην αστυνομία οι 4 τραυματίες της αιματηρής συμπλοκής – Ποια η «πέτρα του σκανδάλου»

Στην Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκονταν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής οι τέσσερις τραυματίες...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα