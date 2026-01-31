Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1915: Η πρώτη επίθεση με δηλητηριώδη αέρια εξαπολύεται από τους Γερμανούς εναντίον των Ρώσων στη Μάχη του Μπολίμοφ, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους Γερμανούς.

1946: Το νέο σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας, που είναι στα πρότυπα της Σοβιετικής Ένωσης, καθιερώνει έξι δημοκρατίες (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία).

1949: Ο Μάνος Χατζιδάκις δίνει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο στο Θέατρο Τέχνης.

1968: Πόλεμος του Βιετνάμ: Τις πρώτες πρωινές ώρες, αντάρτες Βιετκόνγκ επιτίθενται στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαϊγκόν.

1990 : Ανοίγει το πρώτο εστιατόριο της αλυσίδας «Μακ Ντόναλντς» στη Μόσχα, που εξυπηρετεί καθημερινά σχεδόν 30.000 πελάτες.

Γεννήσεις

1797: Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης. (Θαν. 19/11/1828)

1923: Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας, προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής επί 60 χρόνια. (Θαν. 10/11/2007)

1976 : Τραϊανός Δέλλας, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1982: Έλενα Παπαρίζου, Ελληνίδα τραγουδίστρια

Θάνατοι