Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης και Διερμηνείας

Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών

Γεγονότα

1791: Η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

Ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου.

Γεννήσεις

1898: Ορέστης Μακρής, Έλληνας ηθοποιός

Θάνατοι