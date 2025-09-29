Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε το «REΑ:MIND» – Καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχοεκπαίδευση και αναμόρφωση της ανήλικης παραβατικότητας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τη διάρκεια παρουσίασης του κοινού πρoγράμματος ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη (πρόγραμμα REΑ:MIND), ανέφερε ότι «είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς στο υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί η χώρα μας, επελέγη ανάμεσα στις τρεις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που ανέλαβαν αυτό τον τομέα, να οργανώσουν την φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη, να οργανώσουν καινοτόμες δράσεις».

Παράλληλα, ο κ Φλωρίδης, ανέφερε στις 28 Ιανουαρίου 2026 θα παρουσιάσει στις λοιπές 45 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης το πρόγραμμα REΑ:MIND, ενώ τον Μάιο του 2026 θα φιλοξενήσουμε εδώ μια κοινή εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παρουσιάσουμε την προσέγγιση της Ελλάδας, όχι στην θεωρία, αλλά στην πράξη, για το πως μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη».

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης «νομοθετήσαμε ήδη δυο μέτρα τα οποία κρίθηκαν πρωτοποριακά και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις 46 χώρες, που ήταν η δυνατότητα επιβολής από το δικαστήριο ανηλίκων, αναμορφωτικών μέτρων της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, και αυτό ήδη εξελίσσεται μετά από μια προγραμματική συμφωνία που υπογράψαμε με το υπουργείο Αθλητισμού, και την δυνατότητα να επιβάλλονται αναμορφωτικά μέτρα που αφορούν συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, μια προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με το υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό το πρόγραμμα εξελίσσεται πάρα πολύ καλά».

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «το πρόγραμμα REΑ:MIND θα βοηθήσει τους ανήλικους παραβάτες να μπορέσουν να ξεφύγουν από το πεδίο της παραβατικότητας, να μην εξελιχθούν εκεί, να αντιληφθούν ότι ο δρόμος είναι άλλος, και βεβαίως να επανενταχθούν ξανά σε μια ζωή που θα τους οδηγήσει μπροστά».

Δηλαδή, συνέχισε ο κ. Φλωρίδης, «δημιουργούνται ελπίδες, ότι πέρα και έξω από τα κλασσικά συστήματα, των αναμορφωτικών μέτρων, κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε».

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, για το πρόγραμμα REΑ:MIND, ανέφερε ότι «θα μπορέσει να αποτελέσει ένα φάρμακο για τον ανήλικο ο οποίος έχει αρχίσει να νοσεί, να νοσεί από την παραβατικότητα» και προσέθεσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα «είναι μείζονος σημασίας, καθώς αγγίζει ευαίσθητες κοινωνικές ισορροπίες και σχετίζεται άμεσα με το μέλλον των παιδιών και των νέων μας μέσα στο σημερινό περιβάλλον που απασχολεί και προβληματίζει όλους μας».

Ακόμη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανέφερε ότι «είναι δεδομένο ότι η κοινωνία οφείλει να βλέπει τον ανήλικο που έχει παραβεί το νόμο όχι μόνο υπό το πρίσμα της ευθύνης, αλλά και κυρίως μέσα από τον φακό της καθοδήγησης, της στήριξης και της παροχής της δυνατότητα για ένα νέο δρόμο ζωής».

Κλείνοντας, ο κ. Τζαβέλλας ανάφερε: «Τα αναμορφωτικά μέτρα δεν είναι τιμωρία, αλλά μια ευκαιρία. Ευκαιρία να αναδειχθούν θετικά πρότυπα να αναπτυχθούν δεξιότητες, να ενισχυθεί η αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και να χτιστούν γέφυρες επανένταξης και εμπιστοσύνης.

Η σημερινή εκδήλωση έχει στόχο να παρουσιάσει καινοτόμες δράσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο διεύρυνσης των αναμορφωτικών μέτρων και είναι ευτύχημα που ο Ποινικός μας Κώδικας στο άρθρο 122, με ευρεία διατύπωση, επιτρέπει την χρήση αναμορφωτικών μέτρων ακόμη και περισσοτέρων του ενός σε κάθε περίπτωση, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά, μετά από σκέψη, να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα φάρμακο για τον ανήλικο, ο οποίος έχει αρχίσει να νοσεί. Να νοσεί από την παραβατικότητα.

Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αποβλέπουν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή πορεία του ανηλίκου, προς την υπευθυνότητα και την κοινωνική ωριμότητα μέσα από τον ειλικρινή διάλογο των θεσμών, των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, των κοινωνικών λειτουργών και των γονέων.

Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πίστη σε αυτό που κάνουμε όσον αφορά τους ανηλίκους και την παραβατικότητα».

Πρόγραμμα REΑ:MIND

Από τους συντελεστές του του προγράμματος REΑ:MIND επισημάνθηκε ότι πευθύνεται σε ανήλικους παραβάτες και έχει ως στόχο την προαγωγή της ενσυναίσθησης, της προσωπικής έκφρασης και της κριτικής σκέψης, μέσω της επαφής με έργα της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας και των φιλοσοφικών κειμένων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ανήλικοι «μελετούν οπτικοποιημένες ιστορίες, από την κλασική γραμματεία, αλλά και τη σύγχρονη καθημερινότητα, απαντούν σε στοχευμένες ερωτήσεις ηθικών διλημμάτων που τους προκαλούν να σκεφτούν και να προβληματιστούν».

Στη συνέχεια λαμβάνουν μια σύνοψη του ηθικού διλήμματος, που έχει προτροπές για την καθημερινότητα. Στο τέλος του προγράμματος καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή ιστορία, καταγράφοντας τις εμπειρίες τους.