Σαν σήμερα 30 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων

Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων

Γεγονότα

1832: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου (Λαμίας), ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.

Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου (Λαμίας), ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1791: Το βρετανικό πλοίο HMS Pandora βυθίζεται αφού προσάραξε σε ύφαλο του εξώτερου Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου την προηγούμενη ημέρα.

Το βρετανικό πλοίο HMS Pandora βυθίζεται αφού προσάραξε σε ύφαλο του εξώτερου Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου την προηγούμενη ημέρα. 1799: Το σύνολο του ολλανδικού στόλου καταλαμβάνεται από τις βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου του Δεύτερου Συνασπισμού.

Το σύνολο του ολλανδικού στόλου καταλαμβάνεται από τις βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου του Δεύτερου Συνασπισμού. 1835: Ιδρύεται η Μελβούρνη.

Ιδρύεται η Μελβούρνη. 1862: Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Οι Συνομόσπονδες δυνάμεις (Νότιοι) νικούν τις δυνάμεις της Ένωσης (Βόρειοι) στη μάχη του Ρίτσμοντ.

Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Οι Συνομόσπονδες δυνάμεις (Νότιοι) νικούν τις δυνάμεις της Ένωσης (Βόρειοι) στη μάχη του Ρίτσμοντ. 1873: Αυστριακοί εξερευνητές ανακαλύπτουν το αρχιπέλαγος της Γης του Φραγκίσκου Ιωσήφ στον Αρκτικό Ωκεανό.

Αυστριακοί εξερευνητές ανακαλύπτουν το αρχιπέλαγος της Γης του Φραγκίσκου Ιωσήφ στον Αρκτικό Ωκεανό. 1914: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί νικούν τους Ρώσους στη μάχη του Τάνενμπεργκ.

Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι Γερμανοί νικούν τους Ρώσους στη μάχη του Τάνενμπεργκ. 1918: Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.

Ο σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922: Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως «Ημέρα της Νίκης».

Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως «Ημέρα της Νίκης». 1929: Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα. 1949: Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.

Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται. 1991: Ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.

Ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον. 2003: Βυθίζεται στη Θάλασσα Μπάρεντς το παροπλισμένο ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο K-159 με αποτέλεσμα την απώλεια 9 μελών του πληρώματός του.

Βυθίζεται στη Θάλασσα Μπάρεντς το παροπλισμένο ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο K-159 με αποτέλεσμα την απώλεια 9 μελών του πληρώματός του. 2008: Η Λιβύη υπογράφει συμφωνία με την Ιταλία με βάση την οποία η δεύτερη θα προβεί σε επενδύσεις και θα καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ στην αφρικανική χώρα για την περίοδο της αποικιοκρατίας.

Η Λιβύη υπογράφει συμφωνία με την Ιταλία με βάση την οποία η δεύτερη θα προβεί σε επενδύσεις και θα καταβάλει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ στην αφρικανική χώρα για την περίοδο της αποικιοκρατίας. 2010: Απαισιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικομματισμό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Mega. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 28,6%, ΝΔ 21,1%, ΚΚΕ 9%, ΛΑΟΣ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%.

Γεννήσεις

1871: Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937)

Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937) 1930: Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. 1943: Λάκης Χαλκιάς, Έλληνας τραγουδιστής

1946: Άννα Μαρία, βασίλισσα της Ελλάδας

1952: Μινέρβα Μελπομένη Μαλλιώρη, Ελληνίδα πολιτικός

1954: Αλεξάντερ Λουκασένκο, Λευκορώσος πολιτικός

Λάκης Χαλκιάς, Έλληνας τραγουδιστής Άννα Μαρία, βασίλισσα της Ελλάδας Μινέρβα Μελπομένη Μαλλιώρη, Ελληνίδα πολιτικός Αλεξάντερ Λουκασένκο, Λευκορώσος πολιτικός 1958: Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε.

Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. 1970: Πάολο Σόουζα, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

1972: Πάβελ Νέντβεντ, Τσέχος ποδοσφαιριστής

1972: Κάμερον Ντίαζ, Αμερικανίδα ηθοποιός

Θάνατοι