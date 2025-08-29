Νίκος Δένδιας: Συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών – Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών – μελών.

Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Άμυνας συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως και για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου «Αμυντική Ετοιμότητα 2030».

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Σημειώνεται, επίσης, ότι στο περιθώριο του Άτυπου ΣΕΥ της ΕΕ ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, με τον οποίο συζήτησε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.