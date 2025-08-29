Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Δανό ομόλογό του – Τι συζητήθηκε

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Δανίας είχε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σημειώνει:

«Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα, είχαμε σήμερα συνάντηση στο περιθώριο του Άτυπου ΣΕΥ της ΕΕ σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, στην Κοπεγχάγη. Συζητήσαμε για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της καινοτομίας, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας».