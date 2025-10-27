Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

Παγκόσμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς

Γεγονότα

1553: Καταδικασμένος ως αιρετικός, ο Μιχαήλ Σερβέτος καίγεται στην πυρά λίγο έξω από τη Γενεύη.

1795: Οι Η.Π.Α. και η Ισπανία υπογράφουν συνθήκη, με την οποία ορίζονται τα σύνορα μεταξύ των ισπανικών αποικιών και των Η.Π.Α.

Γεννήσεις

1913: Ότο Βίχτερλε, Τσέχος χημικός, που εφηύρε τους μαλακούς φακούς επαφής. (Θαν. 18/8/1998)

Θάνατοι