Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2020 πέθανε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
  • Ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης

Γεγονότα

  • 1916: Επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάς εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα. (Νοεμβριανά)
  • 1935: Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.
  • 1940: Κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο του ο Γούντι ο Τρυποκάρυδος, το συμπαθέστατο αλλά σκανδαλιάρικο πτηνό, που «γεννήθηκε» από το πεννάκι του Γουόλτερ Λαντζ.
  • 1942: Άγγλοι κομάντος και Έλληνες αντάρτες (Έντι Μάγιερς, Ναπολέων Ζέρβας, Άρης Βελουχιώτης) ανατινάζουν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου.
  • 1952: Το θεατρικό έργο της Άγκαθα Κρίστι «Ποντικοπαγίδα» κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστές τους Ρίτσαρντ Ατένμπορο και Σίλα Σιμ. Πρόκειται για τη μακροβιότερη θεατρική παράσταση, αφού παίζεται μέχρι σήμερα.
  • 1968: Έρχεται στη δημοσιότητα επιστολή του Ουίνστον Τσώρτσιλ με ημερομηνία 28 Απριλίου 1945, στην οποία αποκαλύπτει ότι ο Ιωσήφ Στάλιν συναίνεσε εν λευκώ στη βρετανική επέμβαση κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στα Δεκεμβριανά.
  • 1973: Ανατρέπεται η κυβέρνηση Μαρκεζίνη και ο ίδιος ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος τίθεται υπό περιορισμό στο σπίτι του στο Λαγονήσι. Νέος ισχυρός ανήρ του απριλιανού καθεστώτος, ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης και πρωθυπουργός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.
  • 1984: Τριάντα έξι κορυφαίοι μουσικοί συγκεντρώνονται σ’ ένα στούντιο για να ηχογραφήσουν το Do They Know It’s Christmas? των Band Aid προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία.
  • 2008: Τρεις ιστορικές συμφωνίες υπογράφονται κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Κίνας, Χου Ζιντάο, στην Αθήνα. Με βάση τη μία από τις συμφωνίες, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί το λιμάνι του Πειραιά στον κινέζικο κολοσσό Cosco. Στη συμφωνία αντιτίθενται οι λιμενεργάτες του Πειραιά, οι οποίοι κατέρχονται σε 24ωρη απεργία και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Γεννήσεις

  • 1844: Καρλ Μπεντς, Γερμανός μηχανικός, που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο, εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. (Θαν. 4/4/1929)
  • 1939: Ελένη Καραΐνδρου, Ελληνίδα συνθέτρια, γνωστή από τη μουσική της για τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
  • 1941: Χρήστος Παπανικολάου, Έλληνας επικοντιστής, που διατέλεσε και παγκόσμιος ρέκορντμαν του αγωνίσματος το 1970.
  • 1942: Μίμης Παπαϊωάννου, Έλληνας ποδοσφαιριστής (Θαν. 15/3/2023)
  • 1981: Τσάμπι Αλόνσο, Ισπανός ποδοσφαιριστής
  • 1984: Αντόνιο Πουέρτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής (Θαν. 28/8/2007)

Θάνατοι

  • 1970: Γιούκιο Μισίμα, Ιάπωνας συγγραφέας, που αυτοκτόνησε κάνοντας χαρακίρι. (Γεν. 14/1/1925)
  • 2005: Τζορτζ Μπεστ, Βορειοϊρλανδός ποδοσφαιριστής, με σημαντική προσφορά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. (Γεν. 22/5/1946)
  • 2016: Φιντέλ Κάστρο, Κουβανός πολιτικός
  • 2020: Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

