Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης

Γεγονότα

1916: Επιβάλλεται από τις δυνάμεις της Αντάντ αποκλεισμός της Ελλάδος. Η Ελλάς εξαναγκάζεται να αποδεχθεί τελεσίγραφο να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την Πελοπόννησο και να δεχθεί έλεγχο στον Ισθμό και την Πάτρα. (Νοεμβριανά)

Τριάντα έξι κορυφαίοι μουσικοί συγκεντρώνονται σ’ ένα στούντιο για να ηχογραφήσουν το Do They Know It’s Christmas? των Band Aid προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αντιμετώπιση του λιμού στην Αιθιοπία. 2008: Τρεις ιστορικές συμφωνίες υπογράφονται κατά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Κίνας, Χου Ζιντάο, στην Αθήνα. Με βάση τη μία από τις συμφωνίες, η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί το λιμάνι του Πειραιά στον κινέζικο κολοσσό Cosco. Στη συμφωνία αντιτίθενται οι λιμενεργάτες του Πειραιά, οι οποίοι κατέρχονται σε 24ωρη απεργία και σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Γεννήσεις

1844: Καρλ Μπεντς, Γερμανός μηχανικός, που σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο, εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. (Θαν. 4/4/1929)

Τσάμπι Αλόνσο, Ισπανός ποδοσφαιριστής 1984: Αντόνιο Πουέρτα, Ισπανός ποδοσφαιριστής (Θαν. 28/8/2007)

Θάνατοι