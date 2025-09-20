Σαν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα του Μπάτμαν

Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Παγκόσμια Ημέρα Ελεύθερου Λογισμικού

Γεγονότα

490 π.Χ. : Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).

: Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον Δάτι και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών). 1697: Η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Ολλανδική Δημοκρατία υπογράφουν τη συνθήκη του Ρέισβεϊκ δίνοντας τέλος στον Εννεαετή Πόλεμο.

Η Γαλλία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Ολλανδική Δημοκρατία υπογράφουν τη συνθήκη του Ρέισβεϊκ δίνοντας τέλος στον Εννεαετή Πόλεμο. 1792: Πόλεμος του Πρώτου Συνασπισμού: Τα γαλλικά στρατεύματα σταματούν την εισβολή των συμμάχων στη Γαλλία, νικώντας στη μάχη του Βαλμί.

Πόλεμος του Πρώτου Συνασπισμού: Τα γαλλικά στρατεύματα σταματούν την εισβολή των συμμάχων στη Γαλλία, νικώντας στη μάχη του Βαλμί. 1823: Ξεκινάει η πολιορκία του Αιτωλικού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Ξεκινάει η πολιορκία του Αιτωλικού κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. 1828: Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ.

Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. 1863: Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Η μάχη της Τσικαμάουγκα στη βορειοδυτική Τζόρτζια λήγει με τη μοναδική σημαντική νίκη των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής στο δυτικό θέατρο του πολέμου.

Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Η μάχη της Τσικαμάουγκα στη βορειοδυτική Τζόρτζια λήγει με τη μοναδική σημαντική νίκη των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής στο δυτικό θέατρο του πολέμου. 1925: Σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της Χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρυση του Ολύμπου ο θρυλικός λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας.

Σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της Χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρυση του Ολύμπου ο θρυλικός λήσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. 1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται έλληνες δοσίλογοι και γερμανοί αξιωματικοί.

Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων με τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται έλληνες δοσίλογοι και γερμανοί αξιωματικοί. 1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. 2016: Καταστρέφεται μεγάλο μέρος του χοτ σποτ της Μόριας στη Λέσβο, από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών.

Γεννήσεις

1878: Άπτον Σίνκλερ, Αμερικανός μυθιστοριογράφος και πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. («Η Ζούγκλα») (Θαν. 25/11/1968)

1924: Τζέιμς Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που έντυσε για πολλά χρόνια της «πρώτες κυρίες» των ΗΠΑ. (Θαν. 30/10/2016)

1926: Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος Καρούσος

1934: Σοφία Λόρεν, Ιταλίδα ηθοποιός

1938: Κώστας Κουτσομύτης, Έλληνας σκηνοθέτης

1940: Μπουρχανουντίν Ραμπανί, Αφγανός πολιτικός

1940: Τάρο Άσο, Ιάπωνας πολιτικός

Θάνατοι

1949: Νίκος Σκαλκώτας, Έλληνας συνθέτης, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. (Γεν. 8/3/1904)

1957: Ζαν Σιμπέλιους, Φιλανδός συνθέτης, ένας από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο στη χώρα του. (Γεν. 8/12/1865)

1971: Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη, Έλληνας νομπελίστας ποιητής. (Γεν. 29/2/1900)

2004: Μπράιαν Κλαφ, Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής

2005: Σίμον Βίζενταλ, Αυστριακός κυνηγός Ναζί

2006: Σβεν Νίκβιστ, Σουηδός κινηματογραφιστής

2011: Μπουρχανουντίν Ραμπανί, Αφγανός πολιτικός