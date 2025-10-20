Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
- Ημέρα της Αστυνομίας
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχιμαγείρων (Σεφ)
- Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
- Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής
Γεγονότα
1818: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν συνθήκη, η οποία ρυθμίζει τα σύνορα Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών στην 49η παράλληλο για το μεγαλύτερο μέρος τους.
1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.
1827: Ναυμαχία του Ναυαρίνου: ο οθωμανικός και αιγυπτιακός στόλος ηττάται από τις βρετανικές, γαλλικές και ρωσικές δυνάμεις στην Πύλο.
1883: Το Περού και η Χιλή υπογράφουν συνθήκη, με την οποία η επαρχία Ταραπακά παραχωρείται στη Χιλή, τερματίζοντας τη συμμετοχή του Περού στον Πόλεμο του Ειρηνικού.
1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.
1904: Η Χιλή και η Βολιβία υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης και Φιλίας, οριοθετώντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.
1910: Το RMS Olympic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, καθελκύεται από ναυπηγείο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.
1912: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.
1921: Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.
1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο Αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη.
1969: Σε ποινές κάθειρξης 16 και 10 ετών αντίστοιχα καταδικάζονται από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών οι Αλέξανδρος Αρχάκης, λοχαγός ε.α. και Δημήτρης Λέκκας, έμπορος, κατηγορούμενοι για βομβιστικές ενέργειες εναντίον του καθεστώτος.
1973: Ανοίγει η Όπερα του Σίδνεϋ.
1982: Ποδοσφαιρική τραγωδία στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους, όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.
Γεννήσεις
1854: Αρθούρος Ρεμπώ, Γάλλος ποιητής
1859: Τζον Ντιούι, Αμερικανός φιλόσοφος και ψυχολόγος
1864: Μπράνισλαβ Νούσιτς, Σέρβος συγγραφέας
1874: Τσαρλς Άιβς, Αμερικανός συνθέτης
1882: Μπέλα Λουγκόζι, Ούγγρος ηθοποιός
1918: Ασπασία Παπαθανασίου, Ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους.
1940: Σπύρος Ευαγγελάτος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός.
1950: Τομ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ.
1969 – Λάμπρος Παπακώστας, Έλληνας αθλητής
1970: Τσάβο Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής
1971: Ντάνι Μινόγκ, Αυστραλέζα τραγουδίστρια και ηθοποιός
1971: Snoop Dogg, Αμερικανός ράπερ
Θάνατοι
460: Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’. (Γεν. 401)
1994: Μπαρτ Λάνκαστερ, Αμερικανός ηθοποιός
2011: Μουαμάρ Καντάφι, Λίβυος στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011.
2014: Σπύρος Ζαγοραίος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.
2014: Όσκαρ ντε λα Ρέντα, Δομινικανός σχεδιαστής μόδας
2014: Κριστόφ ντε Μαρζερί, Γάλλος επιχειρηματίας
2015: Μάκης Δενδρινός, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής
2016: Γιώργος Παυλίδης, Έλληνας πολιτικός