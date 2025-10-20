Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Ημέρα της Αστυνομίας

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιμαγείρων (Σεφ)

Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης

Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής

Γεγονότα

1818: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν συνθήκη, η οποία ρυθμίζει τα σύνορα Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών στην 49η παράλληλο για το μεγαλύτερο μέρος τους.

1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1827: Ναυμαχία του Ναυαρίνου: ο οθωμανικός και αιγυπτιακός στόλος ηττάται από τις βρετανικές, γαλλικές και ρωσικές δυνάμεις στην Πύλο.

1883: Το Περού και η Χιλή υπογράφουν συνθήκη, με την οποία η επαρχία Ταραπακά παραχωρείται στη Χιλή, τερματίζοντας τη συμμετοχή του Περού στον Πόλεμο του Ειρηνικού.

1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

1904: Η Χιλή και η Βολιβία υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης και Φιλίας, οριοθετώντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

1910: Το RMS Olympic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, καθελκύεται από ναυπηγείο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.

1912: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.

1921: Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.

1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο Αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη.

1969: Σε ποινές κάθειρξης 16 και 10 ετών αντίστοιχα καταδικάζονται από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών οι Αλέξανδρος Αρχάκης, λοχαγός ε.α. και Δημήτρης Λέκκας, έμπορος, κατηγορούμενοι για βομβιστικές ενέργειες εναντίον του καθεστώτος.

1973: Ανοίγει η Όπερα του Σίδνεϋ.

1982: Ποδοσφαιρική τραγωδία στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους, όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.

Γεννήσεις

1854: Αρθούρος Ρεμπώ, Γάλλος ποιητής

1859: Τζον Ντιούι, Αμερικανός φιλόσοφος και ψυχολόγος

1864: Μπράνισλαβ Νούσιτς, Σέρβος συγγραφέας

1874: Τσαρλς Άιβς, Αμερικανός συνθέτης

1882: Μπέλα Λουγκόζι, Ούγγρος ηθοποιός

1918: Ασπασία Παπαθανασίου, Ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους.

1940: Σπύρος Ευαγγελάτος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός.

1950: Τομ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ.

1969 – Λάμπρος Παπακώστας, Έλληνας αθλητής

1970: Τσάβο Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής

1971: Ντάνι Μινόγκ, Αυστραλέζα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1971: Snoop Dogg, Αμερικανός ράπερ

Θάνατοι

460: Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’. (Γεν. 401)

1994: Μπαρτ Λάνκαστερ, Αμερικανός ηθοποιός

2011: Μουαμάρ Καντάφι, Λίβυος στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011.

2014: Σπύρος Ζαγοραίος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

2014: Όσκαρ ντε λα Ρέντα, Δομινικανός σχεδιαστής μόδας

2014: Κριστόφ ντε Μαρζερί, Γάλλος επιχειρηματίας

2015: Μάκης Δενδρινός, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

2016: Γιώργος Παυλίδης, Έλληνας πολιτικός