Σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
  • Ημέρα της Αστυνομίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχιμαγείρων (Σεφ)
  • Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης
  • Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής

Γεγονότα

1818: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν συνθήκη, η οποία ρυθμίζει τα σύνορα Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών στην 49η παράλληλο για το μεγαλύτερο μέρος τους.

1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και οι «Φιλικοί» αποφασίζουν να κηρύξουν επανάσταση στη Μολδοβλαχία.

1827: Ναυμαχία του Ναυαρίνου: ο οθωμανικός και αιγυπτιακός στόλος ηττάται από τις βρετανικές, γαλλικές και ρωσικές δυνάμεις στην Πύλο.

1883: Το Περού και η Χιλή υπογράφουν συνθήκη, με την οποία η επαρχία Ταραπακά παραχωρείται στη Χιλή, τερματίζοντας τη συμμετοχή του Περού στον Πόλεμο του Ειρηνικού.

1888: Εγκαινιάζεται το Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

1904: Η Χιλή και η Βολιβία υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης και Φιλίας, οριοθετώντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

1910: Το RMS Olympic, αδελφό πλοίο του Τιτανικού, καθελκύεται από ναυπηγείο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.

1912: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι υποχωρούν στη Θεσσαλονίκη.

1921: Μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Γάλλος πρεσβευτής Φρανκλέν Μπουγιόν υπογράφει με τον Κεμάλ Ατατούρκ τη Συμφωνία της Άγκυρας, η οποία προβλέπει αναγνώριση του Κεμαλικού καθεστώτος, εμπορικές συναλλαγές, αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων από τις κατεχόμενες περιοχές και χορήγηση όπλων.

1968: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, ο Αμερικανός Ντικ Φόσμπερι κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος, εισάγοντας ένα νέο παλμό στο αγώνισμα, καθώς περνά τον πήχη με την πλάτη.

1969: Σε ποινές κάθειρξης 16 και 10 ετών αντίστοιχα καταδικάζονται από το Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών οι Αλέξανδρος Αρχάκης, λοχαγός ε.α. και Δημήτρης Λέκκας, έμπορος, κατηγορούμενοι για βομβιστικές ενέργειες εναντίον του καθεστώτος.

1973: Ανοίγει η Όπερα του Σίδνεϋ.

1982: Ποδοσφαιρική τραγωδία στο Στάδιο «Λένιν» της Μόσχας (νυν Λουζνίκι). 66 θεατές χάνουν τη ζωή τους, όταν ποδοπατούνται λίγο πριν από το τέλος του αγώνα Σπάρτακ Μόσχας – Χάαρλεμ Ολλανδίας για το Κύπελλο UEFA.

Γεννήσεις

1854: Αρθούρος Ρεμπώ, Γάλλος ποιητής

1859: Τζον Ντιούι, Αμερικανός φιλόσοφος και ψυχολόγος

1864: Μπράνισλαβ Νούσιτς, Σέρβος συγγραφέας

1874: Τσαρλς Άιβς, Αμερικανός συνθέτης

1882: Μπέλα Λουγκόζι, Ούγγρος ηθοποιός

1918: Ασπασία Παπαθανασίου, Ελληνίδα ηθοποιός, που διακρίθηκε διεθνώς για τις ερμηνείες της στους μεγάλους αρχαίους τραγικούς ρόλους.

1940: Σπύρος Ευαγγελάτος, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου και ακαδημαϊκός.

1950: Τομ Πέτι, Αμερικανός ρόκερ.

1969 – Λάμπρος Παπακώστας, Έλληνας αθλητής

1970: Τσάβο Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής

1971: Ντάνι Μινόγκ, Αυστραλέζα τραγουδίστρια και ηθοποιός

1971: Snoop Dogg, Αμερικανός ράπερ

Θάνατοι

460: Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’. (Γεν. 401)

1994: Μπαρτ Λάνκαστερ, Αμερικανός ηθοποιός

2011: Μουαμάρ Καντάφι, Λίβυος στρατιωτικός και πολιτικός. Κυβέρνησε με σιδηρά πυγμή τη Λιβύη από το 1968 έως το 2011.

2014: Σπύρος Ζαγοραίος, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής.

2014: Όσκαρ ντε λα Ρέντα, Δομινικανός σχεδιαστής μόδας

2014: Κριστόφ ντε Μαρζερί, Γάλλος επιχειρηματίας

2015: Μάκης Δενδρινός, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής

2016: Γιώργος Παυλίδης, Έλληνας πολιτικός

 

 

