Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου
- Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών
- Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων
Γεγονότα
- 96: Ο Νέρβας ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας μετά τη δολοφονία του Δομιτιανού.
- 324: Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον αποκλειστικό έλεγχο του Κωνσταντίνου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
- 1180: Ο Φίλιππος Β΄ γίνεται βασιλιάς της Γαλλίας.
- 1827: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Ιτέας (Σκάλα Σαλώνων). Ο Άστιγξ, κυβερνήτης του πλοίου «Καρτερία», καταστρέφει τουλάχιστον τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.
- 1834: Η Αθήνα ανακηρύσσεται, από τον βασιλιά Όθωνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
- 1851: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλο της εφημερίδας «New York Times».
- 1924: Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.
- 1931: Με Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.
- 1946: Η Εντίθ Πιάφ δίνει συναυλία στο «Θέατρο Κοτοπούλη» στην Αθήνα. Η 31χρονη γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χορν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς ανταπόκριση.
- 2013: Ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φύσσα (Killah P.) στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου» και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.
Γεννήσεις
- 1905: Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός.
- 1922: Γιάννης Γκιωνάκης, Έλληνας ηθοποιός.
- 1961: Τζέιμς Γκαντολφίνι, Αμερικανός ηθοποιός
- 1968: Τόνι Κούκοτς, Κροάτης καλαθοσφαιριστής
- 1971: Λανς Άρμστρονγκ, Αμερικανός ποδηλάτης
- 1972: Μάικλ Λάντες, Αμερικανός ηθοποιός
- 1973: Τζέιμς Μάρσντεν, Αμερικανός ηθοποιός
Θάνατοι
- 1783: Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός, που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για τη φερώνυμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών (1744) και τη φερώνυμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών (1755),ενώ εισήγαγε τα σύμβολα: π, i (για τους φανταστικούς αριθμούς) και Σ (για τα αθροίσματα). Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών.
- 1967: Τζον Ντάγκλας Κόκροφτ, Άγγλος φυσικός
- 1970: Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ.
- 1979: Ιωσήφ Ριτσιάρδης, Έλληνας συνθέτης
- 1993 – Μήτσος Λυγίζος, Έλληνας συγγραφέας και ηθοποιός
- 2013: Παύλος Φύσσας, Έλληνας μουσικός της ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P., που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.
- 2021: Βασίλης Κυπραίος Έλληνας ζωγράφος