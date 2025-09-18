Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών

Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων

Γεγονότα

96: Ο Νέρβας ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας μετά τη δολοφονία του Δομιτιανού.

Ο Φίλιππος Β΄ γίνεται βασιλιάς της Γαλλίας. 1827: Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Ιτέας (Σκάλα Σαλώνων). Ο Άστιγξ, κυβερνήτης του πλοίου «Καρτερία», καταστρέφει τουλάχιστον τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.

Γεννήσεις

1905: Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός.

Θάνατοι