Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διεθνής Ημέρα Σπουδαστών

Ημέρα Τιμής στην Ελληνική Νεολαία

Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού

Γεγονότα

1989: Εγκαινιάζεται ο πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, το MEGA Channel. Οι ιδιοκτήτες του νέου καναλιού είναι πέντε εκδότες (Βαρδινογιάννης, Αλαφούζος, Λαμπράκης, Τεγόπουλος και Μπόμπολας).

Γεννήσεις

1861: Σπύρος Σαμάρης ή Σαμαράς ή Σαμάρας, κερκυραίος μουσουργός, που μελοποίησε τον «Ολυμπιακό Ύμνο» σε ποίηση Κωστή Παλαμά. (Θαν. 25/3/1917)

Γιάννης Μπουρούσης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής 1986: Νανί, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι