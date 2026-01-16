Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα, το 1920, ξεκίνησε η Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ, ένα γεγονός που επηρέασε βαθιά την αμερικανική κοινωνία.
  • Το 1972, η ταχεία αμαξοστοιχία «Ακρόπολις Εξπρές» συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατική αμαξοστοιχία μεταξύ Δοξαρά και Ορφανών Λάρισας, με τραγικό απολογισμό 17 νεκρούς και 38 τραυματίες.
  • Το 1992, το Ειδικό Δικαστήριο εξέδωσε την ετυμηγορία του για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, αθωώνοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου και καταδικάζοντας τους Δημήτρη Τσοβόλα και Γιώργο Πέτσο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1547: Ο Ιβάν Δ΄ της Ρωσίας  (γνωστότερος ως «Ιβάν ο Τρομερός») γίνεται τσάρος της Ρωσίας.
  • 1605: Εκδίδεται στη Μαδρίτη η πρώτη έκδοση του Δον Κιχώτη του Μιγκέλ ντε Θερβάντες.
  • 1707: Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο επικυρώνει την ένωση της Σκωτίας με την Αγγλία, που θα δημιουργήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • 1920: Αρχίζει η Ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.
  • 1945: Ο Αδόλφος Χίτλερ εγκαθίσταται στο υπόγειο καταφύγιό του.
  • 1969: Ο Τσέχος φοιτητής Γιαν Πάλαχ αυτοπυρπολείται στην Πράγα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύνθλιψη της Άνοιξης της Πράγας από τους Σοβιετικούς το προηγούμενο έτος.
  • 1972: Η ταχεία αμαξοστοιχία «Ακρόπολις Εξπρές», προερχόμενη από το Μόναχο, συγκρούεται μετωπικά με επιβατική αμαξοστοιχία («πόστα»), προερχόμενη από την Αθήνα, μεταξύ των χωριών Δοξαρά και Ορφανά της Λάρισας, με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να σκοτωθούν και 38 να τραυματιστούν.
  • 1979: Ο τελευταίος σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, εγκαταλείπει τη χώρα με την οικογένειά του και διαφεύγει στην Αίγυπτο.
  • 1980: Αρχίζει η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα διαρκέσει έως τις 25 Φεβρουαρίου. Γνωστή ως απεργία των 39 ημερών, αφορά το ωράριο και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τελικά, η ΟΤΟΕ θα επιβάλλει τις απόψεις της.
  • 1992: Το Ειδικό Δικαστήριο εκδίδει την ετυμηγορία του για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αθωώνεται με ψήφους 7-6, ενώ καταδικάζονται ο Δημήτρης Τσοβόλας σε φυλάκιση 2,5 ετών και ο Γιώργος Πέτσος σε φυλάκιση 12 μηνών.
  • 2006: Η Έλεν Τζόνσον-Σίρλιφ αναλαμβάνει Πρόεδρος της Λιβερίας και γίνεται η πρώτη Αφρικανίδα που εκλέγεται στο ύπατο αξίωμα της χώρας της.

Γεννήσεις

  • 1893: Περικλής Βυζάντιος, Έλληνας ζωγράφος
  • 1901: Φουλχένσιο Μπατίστα, Κουβανός δικτάτορας
  • 1902: Έρικ Λίντελ, Σκωτσέζος αθλητής του στίβου, χρυσός ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 1924. Το επίτευγμά του στα 400 μέτρα αποτέλεσε το κύριο θέμα της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». (Θαν. 21/2/1945)
  • 1935: Ούντο Λάτεκ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου
  • 1948: Τζον Κάρπεντερ, Αμερικανός σκηνοθέτης. («Κριστίν»)
  • 1959: Σαντέ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Έλεν Φολσάντε Αντού, νιγηριανή τραγουδίστρια.

Θάνατοι

  • 1940: Καλλιρρόη Παρρέν, λογία και δημοσιογράφος, από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. (Γεν. 1861)
  • 1982: Αλέξανδρος – Κωνσταντίνος Βούλτζος, Έλληνας αξιωματικός του Ναυτικού και πολιτικός
  • 1988: Τομ Πάπας, Έλληνας επιχειρηματίας
  • 1957: Αρτούρο Τοσκανίνι, Ιταλός μαέστρος της Σκάλας του Μιλάνου και της Μητροπολιτικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. (Γεν. 25/3/1867)
  • 1998: Δημήτρης Χορν, Έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 9/3/1921)
  • 2022: Αλέκος Φασιανός, Έλληνας ζωγράφος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (16/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:21 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μυτιλήνη: Αθώοι κρίθηκαν οι 24 κατηγορούμενοι διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

Αθώους έκρινε χθες, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμέν...
03:28 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Σοβαρό ατύχημα στην Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από το γεωργικό ελκυστήρα

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πλάτη Μεσσηνίας, όταν ένας άνδ...
02:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες με ελαφρά εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι