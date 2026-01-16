Σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1547: Ο Ιβάν Δ΄ της Ρωσίας (γνωστότερος ως «Ιβάν ο Τρομερός») γίνεται τσάρος της Ρωσίας.

1969: Ο Τσέχος φοιτητής Γιαν Πάλαχ αυτοπυρπολείται στην Πράγα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σύνθλιψη της Άνοιξης της Πράγας από τους Σοβιετικούς το προηγούμενο έτος.

: Ο τελευταίος σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, εγκαταλείπει τη χώρα με την οικογένειά του και διαφεύγει στην Αίγυπτο. 1980: Αρχίζει η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα διαρκέσει έως τις 25 Φεβρουαρίου. Γνωστή ως απεργία των 39 ημερών, αφορά το ωράριο και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τελικά, η ΟΤΟΕ θα επιβάλλει τις απόψεις της.

Γεννήσεις

1893: Περικλής Βυζάντιος, Έλληνας ζωγράφος

1902: Έρικ Λίντελ, Σκωτσέζος αθλητής του στίβου, χρυσός ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 1924. Το επίτευγμά του στα 400 μέτρα αποτέλεσε το κύριο θέμα της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς». (Θαν. 21/2/1945)

1935: Ούντο Λάτεκ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου

1959: Σαντέ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Έλεν Φολσάντε Αντού, νιγηριανή τραγουδίστρια.

Θάνατοι