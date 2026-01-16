Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες τραβούν βίαια γυναίκα από το αυτοκίνητό της – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Μια Αμερικανίδα πολίτης, η Αλίγια Ραχμάν, συνελήφθη βίαια στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, ενώ κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού, με βίντεο της σύλληψης να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια προβολές.
  • Η Ραχμάν, άτομο με αναπηρία, μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου –σύμφωνα με τη μαρτυρία της– δεν της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Αντίθετα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξε ότι η γυναίκα ήταν «ταραξίας».
  • Σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί, άνδρες των αρχών έσπασαν το παράθυρο του οχήματός της και την τράβηξαν έξω με τη βία, με τη δικηγόρο της να τονίζει ότι η πελάτισσά της δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραμείνει στάσιμη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες τραβούν βίαια γυναίκα από το αυτοκίνητό της – Δείτε βίντεο
A person is detained by federal agents near the scene where Renee Good was fatally shot by an ICE officer last week, Tuesday, Jan. 13, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Adam Gray)

Μια Αμερικανίδα πολίτης, η Αλίγια Ραχμάν, συνελήφθη βίαια στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, ενώ κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού. Η ίδια αποκάλυψε το περιστατικό την Πέμπτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βίντεο της σύλληψής της συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

Η Ραχμάν, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου –σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία– δεν της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και έχασε τις αισθήσεις της. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξε ότι η γυναίκα ήταν «ταραξίας» και εμπόδισε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την ώρα που πραγματοποιούσαν συλλήψεις στην περιοχή.

Η ίδια δήλωσε ότι πήγαινε στο Κέντρο Τραυματικών Εγκεφαλικών Κακώσεων όταν τη σταμάτησαν οι πράκτορες σε μια διασταύρωση. Σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί, φαίνονται άνδρες των αρχών να σπάνε το παράθυρο του οχήματός της και να την τραβούν έξω με τη βία, την ώρα που πολίτες γύρω φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Η Ραχμάν εξήγησε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί λόγω της αναπηρίας της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί χωρίς να αντισταθεί.

Η δικηγόρος της, Αλεξά Βαν Μπρουντ, τόνισε ότι η πελάτισσά της δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραμείνει στάσιμη, γεγονός που –όπως είπε– οδήγησε τους πράκτορες στη χρήση βίας. Αντίθετα, το DHS αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Ραχμάν αγνόησε εντολές να μετακινήσει το όχημά της και συνελήφθη μαζί με ακόμη έξι άτομα, τα οποία επίσης χαρακτηρίστηκαν «ταραξίες».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Ραχμάν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες ή αν τελικά έλαβε την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»

Συνάντηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οί...
05:04 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τόκιο: Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών

Χάος επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Τόκιο, όταν ένα μπλακ άουτ στις σιδηροδρομικές γραμ...
04:56 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Non-Binary ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατηγορείται ότι ζητά δολοφονίες συντηρητικών μέσω social media

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον διερευνά σχόλια που έκανε μια non-binary σεξουαλικού αυτοπροσδ...
04:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ σήμερα στην Κοπεγχάγη

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι