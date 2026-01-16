Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες τραβούν βίαια γυναίκα από το αυτοκίνητό της – Δείτε βίντεο

Μια Αμερικανίδα πολίτης, η Αλίγια Ραχμάν, συνελήφθη βίαια στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, ενώ κατευθυνόταν σε ιατρικό ραντεβού. Η ίδια αποκάλυψε το περιστατικό την Πέμπτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς βίντεο της σύλληψής της συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

Η Ραχμάν, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης, όπου –σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία– δεν της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και έχασε τις αισθήσεις της. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) υποστήριξε ότι η γυναίκα ήταν «ταραξίας» και εμπόδισε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την ώρα που πραγματοποιούσαν συλλήψεις στην περιοχή.

Η ίδια δήλωσε ότι πήγαινε στο Κέντρο Τραυματικών Εγκεφαλικών Κακώσεων όταν τη σταμάτησαν οι πράκτορες σε μια διασταύρωση. Σύμφωνα με τα πλάνα που έχουν δημοσιευθεί, φαίνονται άνδρες των αρχών να σπάνε το παράθυρο του οχήματός της και να την τραβούν έξω με τη βία, την ώρα που πολίτες γύρω φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Η Ραχμάν εξήγησε ότι δεν μπορούσε να κινηθεί λόγω της αναπηρίας της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί χωρίς να αντισταθεί.

Η δικηγόρος της, Αλεξά Βαν Μπρουντ, τόνισε ότι η πελάτισσά της δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραμείνει στάσιμη, γεγονός που –όπως είπε– οδήγησε τους πράκτορες στη χρήση βίας. Αντίθετα, το DHS αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Ραχμάν αγνόησε εντολές να μετακινήσει το όχημά της και συνελήφθη μαζί με ακόμη έξι άτομα, τα οποία επίσης χαρακτηρίστηκαν «ταραξίες».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Ραχμάν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες ή αν τελικά έλαβε την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Πηγή: Associated Press