Non-Binary ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατηγορείται ότι ζητά δολοφονίες συντηρητικών μέσω social media

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον διερευνά σχόλια που έκανε μια non-binary σεξουαλικού αυτοπροσδιορισμού ερευνήτρια που σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να ζητούσε τη δολοφονία συντηρητικών φωνών.

Η Mara Maughan, που χρησιμοποιεί τις αντωνυμίες «αυτή/αυτό» για τον αυτοπροσδιορισμό του φύλου της σύμφωνα με το βιογραφικό της στον ιστότοπο του UW Fuller Labs, και ανήκει στο «ερευνητικό και εργαστηριακό προσωπικό» του Τμήματος Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου φέρεται να έγραψε «Είθε να υπάρχουν για όλους σας Tyler Robinsons», σε σχόλιο της στο Facebook που απευθυνόταν στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Ελευθερίας, Corey DeAngelis.

Ο Tyler Robinson είναι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης Turning Point USA στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Corey DeAngelis είχε μοιραστεί ένα βίντεο με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Jamie Pedersen, να αρνείται να αναγνωρίσει τα βιολογικά πλεονεκτήματα που έχουν οι άνδρες έναντι των γυναικών στον αθλητισμό, ανέφερε το Fox News Digital.

Πηγές: Foxnews, Νypost