Σαν σήμερα 11 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα Steelpan

Γεγονότα

1716: Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.

1875: Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.

1934: Φτάνουν στην ομοσπονδιακή φυλακή του Αλκατράζ οι πρώτοι πολιτικοί κρατούμενοι.

1942: Η ηθοποιός Χέντι Λαμάρ και ο συνθέτης Τζορτζ Άνθεϊλ λαμβάνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα επικοινωνίας με διασπορά φάσματος, το οποίο αργότερα έγινε η βάση για τη σύγχρονη τεχνολογία των ασύρματων τηλεφώνων και του Wi-Fi.

1945: Πολωνοί στην Κρακοβία εμπλέκονται σε πογκρόμ εναντίον Εβραίων στην πόλη, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας πέντε.

1960: Το Τσαντ κηρύσσει την ανεξαρτησία του.

1961: Τα πρώην πορτογαλικά εδάφη της Ινδίας Ντάντρα και Ναγκάρ Χαβέλι συγχωνεύονται για να δημιουργήσουν την ενωσιακή περιοχή Ντάντρα και Ναγκάρ Χαβέλι.

1962: Εκτοξεύεται το Βοστόκ 3 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ και ο κοσμοναύτης Αντριάν Νικολάγεφ γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αιωρείται στη μικροβαρύτητα.

1988: Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά).

1990: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο.

1996: Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

2015: Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (3ο Μνημόνιο).

Γεννήσεις

1826: Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897)

1947: Γιώργος Καρατζαφέρης, Έλληνας πολιτικός

1948: Γιαν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969)

1950: Στίβεν Βόζνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc.

1953: Χαλκ Χόγκαν, Αμερικανός παλαιστής και ηθοποιός

1965: Βαϊόλα Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός

1978: Σπύρος Γόγολος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1979: Αγγελική Δαλιάνη, Ελληνίδα ηθοποιός

1983: Κρις Χέμσγουορθ, Αυστραλός ηθοποιός

Θάνατοι

1549: Όθων Α, πρίγκιπας του Χάρμπουργκ

1832: Κλοντ Αντουάν, Γάλλος μηχανικός και πολιτικός

1854: Μακεδόνιος Μελόνι, Ιταλός φυσικός

1939: Ζαν Μπουγκάτι, Γάλλος σχεδιαστής αυτοκινήτων και μηχανικός

1944: Σπυρίδων Γραμμένος, Έλληνας αγωνιστής

1956: Τζάκσον Πόλοκ, αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Γεν. 28/1/1912)

2004: Βάσω Μανωλίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 21/8/1910)

2014: Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός. (Γεν. 21/7/1951)