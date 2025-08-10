Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας 

Φωτιά στη Στεφάνη Πρέβεζας 

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Κυριακής σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

